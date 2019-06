Le suspense et les nuages planent sur le derby suisse

À quelques instants de ce que la presse française appelle elle-même «le derby suisse », toute l’attention converge vers le court Suzanne Lenglen, où les télévisions ont installé leurs consultants et leurs caméras mobiles. «Cette rencontre éclipse tout le reste de la programmation, y compris Nadal - Nishikori. Comment passer à côté de l’immense Wawrinka - Federer?», trépigne «20 minutes France».

Une certaine logique locale aurait voulu que ce duel soit programmé sur le Central. La rumeur rapporte que Rafael Nadal s’y est opposé farouchement, en vertu de ses onze couronnes à Roland-Garros. Les organisateurs n’ont pas osé le crime de lèse-majesté. «Mais du coup, nous essayons de brader nos packs VIP contre des billets «Lenglen» qui, si je calcule bien, sont trois fois plus chers que la normale», soupire un spectateur vaudois, venu soutenir… Federer. «Mais mes petits cousins bâlois ne jurent que par Wawrinka.»

Possibilité de grêle

Tout Roland-Garros semble planer: le public, le suspense, et aussi les nuages, qui, selon les prévisions, pourraient venir doucher ce bel enthousiasme. Davantage que le score du derby, c’est la grande inconnue de la journée: pleuvra-t-il? Un peu, beaucoup, abondamment? La chaîne météo annonce un temps «devenant de plus en plus instable dans l’après-midi, avec le développement d’orages et une possibilité de grêle».

Quant aux prévisions sportives, elles semblent majoritairement anticiper une victoire de Federer. «Avantage Roger, tranche le coach Patrick Mouratoglou, sans hésiter. Avantage psychologique, d’abord, et il ne date pas d’hier. Mais aussi le niveau de jeu. Et l’état de fatigue.» Même tendance, très nettement, sur les sites de paris en ligne, où une victoire de Wawrinka est cotée aux environs de 3,30 euros pour un euro misé, contre un gain de 1,40 euro seulement si Federer l’emporte. (nxp)