Lea Sprunger quatrième mais avec le record de Suisse

Lea Sprunger a terminé quatrième sur 400 m. haies aux championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar. La Vaudoise a couru en 54''06 sa finale, pulvérisant ainsi le record de Suisse de la distance que détenait la Vaudoise Anita Protti depuis 1991 (54''25).

Un temps impressionnant si l’on sait que Lea Sprunger avait réalisé son meilleur temps de la saison en demi-finales, mercredi (54’’52). Mais son entraîneur Laurent Meuwly avait prévenu, il savait qu’elle pouvait aller plus vite en finale. Et c’est ce qu’a fait la championne d’Europe en titre, battant par la même occasion son record personnel de 23 centièmes.

«C'est la place du con comme on dit»

Après la course, elle restait pourtant partagée: «Même moi, je ne saurais pas quel sentiment choisir. Je suis vraiment partagée. Un moment, je suis super contente d'avoir battu le record de Suisse et l'instant d'après c'est la déception d'avoir raté la médaille qui l'emporte. C'est la place du con comme on dit. J'ai eu le temps de réfléchir un peu, de redescendre. Avec ce petit recul, c'est le sentiment de fierté qui prévaut. Je reviens de tellement loin. Généralement, c'est quand on s'y attend le moins que cela arrive. On arrêtera de me poser la question maintenant. Je suis contente.»

On sentait néanmoins une certaine frustration, même si elle a terminé à 32 centièmes de la médaille de bronze de la Jamaïcaine Rushell Clayton (53’’74). Lea Sprunger arrivait finalement à se réjouir: «C'est la course la plus relevée de l'histoire du 400 mètres haies. Je suis fière d'y avoir participé. Les deux Américaines devant, ce sont des monstres. Ça me donne juste envie de retourner au boulot et de pouvoir les concurrencer aux JO de Tokyo. Après la saison que j'ai vécue, je ne pensais pas avoir les armes pour sortir un tel temps. Je suis beaucoup plus forte mentalement que ce que j'ai pu l'être dans le passé. J'étais sur la piste en étant convaincue de pouvoir aller chercher cette troisième place. Je n'ai pas eu peur, ce qui aurait encore le cas quelques années en arrière».

«Cette expérience me rassure»

Revenant sur la course, elle avouait : «Le stade était plein, il y avait une sacrée ambiance. J'étais presque contente d'être au couloir 9. J'ai parfois tendance à m'endormir en me calquant sur les autres». Puis elle concluait: «En étant double championne d'Europe, je suis consciente que je suis capable de régater avec les meilleurs. Cette expérience me rassure parce que je sais que je peux aussi monter en puissance à chaque course.»

Cette course a d'ailleurs été celle de tous le records puisque la gagnante, l'Américaine Dalilah Muhammad, a battu son propre record du monde en s'imposant en 52''16 (ancien 52''20). La médaille d’argent est revenue à une autre Américaine, Sydney McLaughlin, en 52’23.