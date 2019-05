Les Blues égalisent contre les Bruins

Au TD Garden de Boston, les St.Louis Blues ont remporté la première victoire de leur histoire dans un match d’une finale de la Coupe Stanley (2-3 ap) et sont revenus à 1-1 dans la série au meilleur des sept parties contre les Bruins.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Carl Gunnarsson a obtenu le but de la victoire d’un tir de la ligne bleue après 3’51’’ dans la prolongation. Il s’agissait du premier goal en 57 matches de play-off pour le défenseur suédois de 32 ans.

This is a moment that @StLouisBlues won't soon be forgetting. ???? #StanleyCup pic.twitter.com/tKbU0WOAqg

Cette réussite a mis fin à une séquence de huit succès de l’équipe du Massachusetts entraînée par l’ancien Biennois Bruce Cassidy.

Lors de cet acte II, où son gardien Jordan Binnington a accordé deux mauvais buts durant le premier tiers-temps, la formation du Missouri a pratiqué un jeu plus physique que durant le premier affrontement. Suite à une charge d’Oskar Sundqvist, l’arrière Matt Grzelcyk a même dû être transporté à l’hôpital pour y subir des examens.

Yikes. Oskar Sundqvist delivers a high hit to the head of Matt Grzelcyk, who was slow to get up afterwards, but eventually returned to the Bruins bench. Here's hoping Grzelcyk is okay. pic.twitter.com/51tQ0XsimD