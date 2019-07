Les championnes n'iront pas à la Maison Blanche

La star de l'équipe américaine de football Megan Rapinoe a affirmé mardi que ses coéquipières n'accepteraient probablement pas, tout comme elle, une invitation à la Maison Blanche après leur sacre lors de la Coupe du monde féminine de football en France.

«Je n'irais pas» si la Maison Blanche lançait cette invitation «et je crois que toutes les membres de l'équipe à qui j'ai parlé explicitement de cela n'iraient pas», a-t-elle déclaré lors d'une interview sur CNN.

Megan Rapinoe, qui revendique son homosexualité et est engagée politiquement, avait beaucoup fait parler d'elle durant la compétition en affirmant qu'elle n'irait pas à «la p.... de Maison Blanche».

NEW: “Maybe America is great for a few people, right now, but it’s not great for enough Americans.” - Megan #Rapinoe on CNN. pic.twitter.com/kA6qcJYC3b