Les Etats-Unis s’offrent un quatrième titre

Ce match longtemps indécis a basculé grâce à l’assistance vidéo, madame Frappart sifflant un penalty logique en faveur des Etats-Unis après avoir visionné la faute de Van der Gragt sur Morgan à la 59e minute de jeu.

Rapinoe a transformé la sanction, avant que Lavelle ne double la mise (69e) et n’offre un succès mérité aux favorites, compte tenu de leur domination tout au long du tournoi. Mais rien n’aura été simple pour elles dans ce dernier match.

Possession américaine

La première mi-temps a vu le même scénario sans cesse se répéter : des Américaines en possession du ballon se heurtant au mur bas des Hollandaises lesquelles, en contre-attaque, manquaient systématiquement de précision dans le dernier geste. Depuis le début du tournoi, les filles d’Ellis avaient toujours trouvé le chemin des filets dans le premier quart d’heure.

Mais après quinze minutes lors de cette finale, elles n’avaient toujours pas inquiété la gardienne adverse. Elles ont beaucoup poussé ensuite, notamment par Ertz (28e), Mewis (38e) et Morgan (38e et 40e), mais le manque de chance, parfois, de tranchant souvent, les ont empêchées de surprendre les championnes d’Europe.

Quelques signes de mécontentement

Les Pays-Bas n’ont pas tiré une seule fois au but en première période, mais elles n’étaient de toute façon pas venues pour ça. Leur plan de jeu consistait clairement à empêcher le jeu adverse de se développer dans un premier temps, avant de frapper par surprise lorsque l’occasion se présenterait. Cette politique attentiste a très vite agacé Rapinoe et ses coéquipières.

Bousculées physiquement autant que tactiquement, les Américaines ont montré des signes de mécontentement qu’on ne leur avait pas vus durant le tournoi. Pour preuve cette action de la 45e lorsque Heath, au lieu de rendre le ballon sportivement aux Hollandaises après un arrêt de jeu, a décidé de le confisquer.

Van Veenendal en évidence

Ceux qui redoutaient qu’il n’y ait pas de match, compte tenu du potentiel des Etats-Unis et de leur domination historique sur les autres nations, ont été ravis d’assister à une rencontre disputée. Après la mi-temps, les «Oranje» ont maintenu le suspense en utilisant les mêmes moyens qu’en première mi-temps, et sans doute auraient-elles résisté longtemps encore dans le jeu si elles n’avaient pas dû subir le penalty de Rapinoe.

La coach Wiegman, voyant ses joueuses encaisser un second but, tentera bien de faire entrer Van de Sanden pour animer son front offensif, c’est surtout la gardienne Van Veenendaal qui se mettra en valeur, repoussant les assauts répétés des stars US.

Des millions de téléspectateurs

La Coupe du monde en France a finalement sacré la meilleure équipe du tournoi. Elle restera surtout comme un événement exceptionnel pour le football féminin. Les matches ont rassemblé des millions de téléspectateurs à travers le monde et suscité un engouement inédit.

La prochaine édition se tiendra en 2023 dans un pays et selon un format encore à définir. Neuf nations souhaitent soumettre leur candidature et 32 équipes (au lieu de 24 actuellement) pourraient se disputer la victoire finale. (nxp)