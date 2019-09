Les Lions de Genève et Elfic Fribourg remportent la Supercup

Doubles tenants de la Supercup, qui réunit habituellement le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de Suisse (rebaptisée Patrick Baumann Cup), les Lions de Genève ont logiquement pris la mesure d’une formation fribourgeoise privée de plusieurs joueurs-clés (Touré, Derksen, Jurkovitz), blessés, voire préservés en vue du premier match de qualification pour la Ligue des Champions qui aura lieu mardi à Bratislava.

Les joueurs de Adnan Chuck ont livré une partie sérieuse et montré qu’ils seront une nouvelle fois les principaux rivaux de leurs homologues de Fribourg Olympic cette saison. Les nouvelles recrues des Lions (Sehic, Dubas, Zinn, Addison, Bavcevic, Maruotto), en ont profité pour se fondre un peu plus dans le collectif. International bosniaque, Samir Sehic s’est mis un peu plus évidence que les autres. Il a d’ailleurs été élu MVP de la rencontre, tout comme Jérémy Jaunin dans le camp de Fribourg Olympic.

La revanche d'Elfic

Tenantes du titre, les joueuses d’Elfic Fribourg ont dû redoubler d’efforts dans la dernière ligne droite pour venir à bout du BC Winterthur et cueillir ainsi le troisième trophée du genre après 2015 et 2018. A l’image de Marielle Giroud (17 pts), MVP de sa formation, elles ont su garder la tête froide dans le money time pour venir à bout de cette coriace formation qui s'était imposée lors de la dernière finale de Coupe de Suisse. Engagées en en Eurocup, les protégées de Jan Callewaert comptent encore sur l’arrivée d’une joueuse pivot pour compléter leur effectif.

Fribourg Olympic – Lions de Genève 60-73 (26-39)

(8-22 18-17 14-19 20-15)750 spectateurs.MM. Herbert, Stojcev et Pilet.Mbala (5), Louissaint (2), Jaunin (13), Gravet (8), Garrett (18) ; Pollard (10), Kuba, Solioz (4), Martina, Schommer.Humphrey (10), Colter (12), Cotture (9), Dubas (11), Addison (8) ; Sehic (19), Zinn (4), Maruotto, Bavcevic .

Elfic Fribourg – Winterthour 73-63 (36-30)

(19-19 17-11 16-24 21-9) 400 spectateurs. Arbitres : MM. Balletta et Demierre.Rol (13), Fora (6), Giroud (17), Range (19), Vianna (3); Mensah (5), Zali (5), Bravo (2), Détraz, Buliard, Jacquot (3).Tomezzoli (4), Morgan (13), Bosjnak (13), Jones (20), Brouwer (9) ; Siafa (2), Luap (2).