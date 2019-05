Les Raptors reviennent à 2-2 en finale de la Conférence Est

Les Toronto Raptors sont revenus à 2-2 dans la finale de la Conférence Est du championnat de NBA.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la formation ontarienne a battu les Milwaukee Bucks (120-102) au terme d’une partie dominée par Kyle Lowry. Le meneur américain de la franchise de la ville reine a obtenu 25 points, dont 18 en première mi-temps. Quant à son coéquipier Kawhi Leonard, il a réussi 19 points et sept rebonds.

???? @Klow7 helps the @Raptors tie the series 2-2 with 25 PTS, 6 AST, 5 REB in Game 4! #WeTheNorth #NBAPlayoffs



Game 5: Thursday (5/23), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/wA7G09RR8w