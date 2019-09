Les rois du lac mettent les voiles après une épopée au long cours

Même sur le lac, les larmes ont le goût de la mer. Pour les navigateurs lémaniques, il y a de l’émotion dans l’air. Un dernier Grand Prix – organisé par la Société nautique de Genève (SNG) – pour mettre la touche finale à une histoire qui aura tout eu d’une épopée au long cours, ça remue les tripes et les méninges. Sur les pontons, équipiers et propriétaires de D35 ont tous des trémolos dans la voix.

«Il est évident que je ressens un petit pincement au cœur, avoue Nicolas Grange, skipper d’Okalys et président de la classe. Peut-être encore davantage que certains autres propriétaires car en ce qui me concerne, je ne continue pas l’aventure avec le nouveau bateau. Cela dit, je comprends parfaitement la volonté de se mettre au goût du jour et de passer à un bateau volant. C’est l’avenir. Et dans quinze ans, je pense que nos enfants nous demanderont si nous naviguions vraiment sans voler!»

Avec Ernesto Bertarelli et quelques autres passionnés, Nicolas Grange avait largement contribué au lancement d’une série qui a révolutionné le monde de la voile bien au-delà des frontières lacustres. Au début des années 2000, un bateau invincible, le «Black» d’Alinghi, menaçait de tuer tout intérêt à régater. «C’est ainsi qu’est née l’idée de lancer une série monotype afin de garantir une certaine égalité des chances, reprend Nicolas Grange. L’histoire des D35, c’est aussi celles de propriétaires qui ont réussi à s’entendre et à dépasser leurs intérêts personnels.»

Ce gentlemen’s agreement n’avait rien d’évident dans un milieu où les ego sont parfois surtoilés. Le mandat était à la fois simple et compliqué: concevoir un bateau capable de naviguer dans les airs évanescents du Léman et de faire du Bol d’Or Mirabaud une chasse gardée. Dessiné et pensé par Seb Schmid, construit dans le chantier Décision, le D35 a été un fleuron du «made in région lémanique». «Les objectifs ont été atteints au-delà de nos attentes, estime Nicolas Grange. En termes de durée de vie, la série des D35 est unique au monde. Il n’y a pas, à ma connaissance, d’autre bateau monotype qui a connu un tel succès technologique, sportif et même commercial. Ces bateaux sont encore tellement performants qu’ils pourraient encore naviguer pendant cinq ans sans problème.»

C’est d’ailleurs ce que nombre d’entre eux vont faire en rejoignant les eaux du lac Balaton, en Hongrie. «Un championnat est sur le point de naître là-bas, se réjouit Bertrand Favre, l’homme qui organise les régates des D35 depuis le lancement de la série. Je trouve d’ailleurs assez sympa de savoir que la plupart de ces catamarans exceptionnels vont avoir une seconde vie plutôt que de moisir dans un hangar.»

Émotions fortes

Ce week-end, les émotions seront fortes comme un coup de Joran qui balaie le lac. «On va boire des coups samedi soir, c’est sûr. On l’aura bien mérité, non?» Seize saisons, des dizaines de Grand Prix, des centaines de manches lancées dans toutes les conditions. Et jamais d’accident grave malgré des milliers de manœuvres effectuées sur un fil invisible, sur une coque. «On a quand même mangé quelques kilos de tube en carbone, avoue Bertrand Favre. Mais hormis quelques bobos et des touchettes, il n’y a jamais eu de gros crash et nous n’avons heureusement jamais fait la une des faits divers.»

Tout se termine bien mieux que cela n’avait commencé en réalité. Peu s’en souviennent mais la première saison avait été marquée par de gros soucis techniques. «Près de la moitié de la flotte avait démâté, se souvient Bertrand Favre. Ça cassait de partout et je dois dire que cette expérience avait été très formatrice pour le jeune directeur de course que j’étais. Mais là aussi la situation a été gérée avec intelligence. Tout le monde s’est mis autour d’une table afin de trouver les solutions techniques. On a vu ensuite, au fil des ans, que la fiabilité a été l’une des grandes forces du D35.»

Dans les discours des hommes et des quelques femmes qui ont tiré des bords sur la bête de course, on sent poindre une sorte de nostalgie.

«Cela fait évidemment un petit pincement au cœur car c’est la dernière fois que l’on va naviguer en flotte sur ces magnifiques bateaux, avoue Ernesto Bertarelli. Ce Grand Prix aura une saveur toute particulière, quel que soit notre résultat.» Alinghi naviguera sans aucune pression puisqu’il a déjà fait main basse sur le championnat. «Quelle meilleure façon que de finir la saga du D35 avec notre huitième victoire en seize saisons formidables? Cela dit, l’arrivée du TF35 l’année prochaine promet encore plus de sensations fortes et permettra de garder la navigation lémanique à l’avant-garde de ce qui se fait dans le monde de la voile et du foiling.»

Sans doute le début d’une nouvelle épopée.