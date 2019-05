Les sprinters ont échoué pour quelques centimètres

L'Italien Damiano Cima (Nippo) a enlevé la 18e étape du Tour d'Italie, jeudi à Santa Maria di Sala (nord-est), en résistant au retour du peloton.

L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a conservé le maillot rose de leader à trois jours de l'arrivée à Vérone, après cette étape de transition.

Cima, membre d'une échappée de trois coureurs, a précédé sur la ligne le champion d'Allemagne Pascal Ackermann et l'Italien Simone Consonni.

After 1000 km in the breakaway this Giro, the cycling Gods rewarded Damiano Cima today! ???? Dramatic victory right in the face of the sprinters! ???? Cycling won today. ?? (???? via @pasiociclismo ) #Giro pic.twitter.com/cQriqf2WAI