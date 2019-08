Les Suisses sont à nouveau champions du monde de relais

Ensemble, ils se sentent si invincibles! Sur le Mont Sainte-Anne, au Canada, les Mondiaux de VTT ont démarré de la plus belle des manières pour les Suisses. Comme en 2017 à Cairns (Australie) et l’an passé à Lenzerheide où elle avait réalisé une razzia, l’équipe helvétique a roulé à fond la caisse pour s’offrir d’entrée le relais mixte.

Emmenée par ses deux vedettes Nino Schurter et Jolanda Neff, la formation composée également des jeunes Sina Frei et Joel Roth (M23) ainsi que Janis Baumann (M19) a réussi une jolie course d’équipe pour laisser finalement derrière eux les Américains et les Français à respectivement 16 et 28 secondes.

2017, 2018 and now 2019 UCI MTB World Champions! ????



SWITZERLAND ???????? ???????????????? pic.twitter.com/qRewy56m8S — UCI MTB (@UCI_MTB) August 28, 2019

Il s’agit de la sixième fois que nos représentants remportent de l’or dans cette compétition et, on l’a dit, la troisième consécutive. «Il fallait une grande performance de chaque coureur pour décrocher encore une fois ce titre, car Nino et moi ne pouvions pas le faire tout seuls, s’est réjouie Jolanda Neff au terme de l’épreuve. Les jeunes ont également effectué un travail extraordinaire.»

La Saint-Galloise a triomphé pour la quatrième fois sur ce tracé devenu depuis son préféré. Cela tombe bien pour elle, rien de tel pour retrouver la confiance après une saison compliquée où elle court toujours après un bouquet en Coupe du monde.

En l’absence de Mathieu Van der Poel, qui a privilégié les Mondiaux sur route, Nino Schurter, qui s’est imposé ce mercredi pour la cinquième fois au Québec, est bien parti pour décrocher dimanche un huitième titre mondial. A moins qu’il ne connaisse, comme en 2010 sur cette piste, un nouvel ennui mécanique. Mais il se sent si invincible…