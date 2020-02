Loïc Meillard en tête de la première manche à Garmisch

C’est bien parti pour Loïc Meillard. Le skieur né à Neuchâtel a pris le meilleur chrono ce dimanche matin lors de la première manche de Coupe du monde de Slalom Géant à Garmisch-Partenkirchen. La course est très serrée en tête, les cinq skieurs les plus rapides se tentant à moins de 22 centièmes. Deux Norvégiens talonnent le Suisse, Henrik Kristoffersen est arrivé 8 centièmes après le vainqueur du jour. Leif Kristian Nestvold-Haugen a mis 13 centièmes de plus que Loïc Meillard pour terminer le parcours. Attention à Alexis Pinturault et Zan Kranjec, qui restent très proches du meilleur temps du jour.

Plus loin au classement on retrouve le deuxième meilleur helvète Gino Caviezel (12e), qui compte 93 centièmes de retard sur le vainqueur de la première manche. Justin Murisier (18e) et Marco Odermatt (20e) sont eux à 1 seconde et 50 centièmes du temps de Loïc Meillard. Thomas Tumler a effectué le plus mauvais temps dans cette première manche, en terminant à 3 secondes et 54 centièmes du temps de référence. Lui et Cedric Noger (2’41’’) ne verrons pas le deuxième manche.

Les skieurs s’élanceront dès cet après-midi à 13h30 pour se départager dans la seconde manche.