Lutry-Lavaux choisit de retomber en LNB

Cinq ans après avoir demandé, et obtenu, une première relégation volontaire en LNB, Lutry-Lavaux vient d’adresser la même requête à Swiss Volley (SV). La nouvelle aventure du club vaudois au sein de l’élite n’aura donc duré qu’une seule saison. Une regrettable issue que l’on sentait arriver depuis début février et la décision de SV de donner le match décisif - remporté (3-0) sur le terrain face à Traktor Bâle - perdu par forfait aux Vaudois. Une sanction qui permettait à ce même adversaire de leur chiper cette 8e place qualificative pour les play-off. Pour mémoire, Lutry-Lavaux, affaibli par plusieurs absences simultanées, avait inscrit sur la feuille de match le nom de son entraîneur, Jérôme Corda (39 ans). Lequel n’allait finalement même pas entrer en jeu au cours de cette partie. En amont, une demande de licence avait bel et bien été faite auprès de SV quelques jours plus tôt, mais l’indispensable sésame n’était pas encore arrivé ce fameux samedi 1er février. D’où cette défaite sur le tapis vert aux lourdes conséquences. Une décision contre laquelle le club a ensuite fait recours. Mais les tentatives de ses dirigeants et de leur avocat de convaincre SV de leur bonne foi sont restées vaines.

«Je ne cache pas que nous avons commis une erreur, admet Philippe Tuccelli. Mais je reste de l’avis que la sanction est hautement disproportionnée. À l’interne, nous sommes toujours écœurés par ce que nous avons vécu. D’où le choix de ne pas poursuivre cette aventure au plus haut niveau. Car il ne faut pas oublier que nous sommes tous bénévoles et que nous avons consenti de gros sacrifices pour ramener Lutry-Lavaux en LNA. Le tout en mettant l’accent sur la formation, comme le préconise SV. Puis en permettant aussi à de jeunes Romands de se développer dans un contexte stimulant.»

Le président de Lutry-Lavaux ne fera donc pas marche arrière: son club évoluera en LNB la saison prochaine. Avec quels objectifs? «Je n’en sais rien, répond Jérôme Corda, qui a accepté d’accomplir une neuvième saison à la tête de l’équipe. Il est évident que certains joueurs vont mettre un terme à leur carrière et que d’autres seront probablement sollicités après un bon exercice. S’ils partent, d’autres les remplaceront. Mais, avec de surcroît les incertitudes liées à la crise actuelle, il est aujourd’hui encore beaucoup trop tôt pour évoquer l’avenir.» Quant à celui du président, Philippe Tuccelli, il est apparemment toujours en forme de point d’interrogation. «Ce n’est pas le moment d’y penser, conclut l’intéressé. Tant chez les joueurs que du côté des dirigeants, la déception est encore trop vive.»

En plus de la performance sportive réalisée par Lutry-Lavaux, l’autre point positif concerne les finances du club. À entendre Philippe Tuccelli, l’équilibre est en effet assuré, malgré l’absence de play-off.