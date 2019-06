Marco Brenner remporte le TPV

Marco Brenner a remporté le prologue de jeudi à Echichens, s'est imposé en costaud vendredi sur les hauteurs de Chamblon, en échappée samedi matin à Bière, avant de terminer 2e du contre-la-montre l'après-midi. Dimanche, le Bavarois a tranquillement géré son avantage et regardé de loin le Français Alex Baudin remporter le sprint de la dernière étape jugée à Granges-Marnand.

Celui qui fêtera simplement ses 17 ans le 27 août prochain réussit un début de carrière prometteur chez les juniors (coureurs de 18 ans et moins). Au printemps, il avait terminé 13e de Gant-Wevelgem, puis 16e de Paris-Roubaix. Au début du mois de mai, Brenner avait fini 5e du Tour de la Paix, remportant au passage le maillot blanc de meilleur jeune.

Sa classe sur cette 51e édition du TPV n'est sans doute pas passée inaperçue. La course vaudoise a la bonne habitude de révéler les talents de demain. En 2016, c'est un certain Marc Hirschi, champion du monde espoir l'année dernière, qui avait gagné le classement général. Plus loin, Stefan Küng (3e en 2011), Moreno Moser (1er en 2008), Silvan Dillier (2e en 2007) ou encore Fabian Cancellara (1er en 1999), notamment, y ont reçu leurs premiers lauriers internationaux. (nxp)