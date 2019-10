Marco Odermatt confirme son potentiel

Terminer sur le podium lors des deux derniers géants de la saison précédente augmente la cote d’un skieur. Celle de Marco Odermatt (22 ans) était haute avant l’ouverture de la Coupe du monde de ski alpin à Sölden (Aut). De retour sur le glacier du Rettenbach après deux éditions annulées, le Suisse découvrait les joies de partir avec un petit numéro de dossard (le 3) et de s’élancer devant un nombreux fan-club, entre sonneurs de cloches et lanceurs de drapeaux. Encore fallait-il assumer le nouveau statut que le prodige du ski suisse – quintuple champion du monde junior en 2018 – a acquis la saison passée (8e mondial dans la hiérarchie en géant).

Odermatt a répondu présent lors du premier tracé en se plaçant sur la boîte (3e) au terme d’une manche globalement bien maîtrisée. En course pour un troisième podium consécutif en géant, le Nidwaldien a commis plusieurs fautes sur le second tracé, dont une fatale dans le mur final qui l’a relégué au treizième rang final. «Honnêtement, je n’ai même pas regardé mon résultat. C’est frustrant, surtout après cette première manche, lâchait-il avec un calme olympien dans l’aire d’arrivée. Terminer dans les quinze avec quatre fautes est le point positif de cette reprise.»

Les collègues valaisans d’Odermatt n’ont pas été à la fête à Sölden. Neuvième de la première manche, Loïc Meillard est parti à la faute sur le mur final et a été éliminé. Pour son retour à la compétition après une saison blanche, Justin Muriser a lui signé une encourageante 23e place. Mais cet été, au sein d’une équipe suisse masculine de géant aussi talentueuse qu’ambitieuse, c’est «Odi» qui a très souvent été le plus rapide. «Je préférerais commettre les fautes à l’entraînement plutôt qu’en compétition. C’est peut-être un peu lié à la nervosité, même si je n’en ai pas ressenti dans le portillon.» Une sérénité qu’observe également son entraîneur autrichien Helmut Krug: «Marco, c’est un jeune très relax, jamais stressé et déjà très mature pour le sport d’élite.»

«Un sérieux candidat»

Sur l’exigeant glacier du Rettenbach, la vitesse du talentueux skieur suisse lui a permis de sauver la face malgré ses erreurs. «Sa technique est simple et spontanée. Elle lui permet de trouver de bons angles et de prendre ainsi très vite de la vitesse dans la ligne de pente», précise son coach. Alexis Pinturault semble aussi bluffé par la rapidité du skieur d’Hergiswil: «C’est un excellent glisseur, il l’a montré lors de la première manche avec une impressionnante fin de course. Marco va être un sérieux candidat à Beaver Creek (ndlr: le 8 décembre).»

Grandissime favori pour le général de la Coupe du monde, le Français a parfaitement assumé son rôle à Sölden. Déjà leader au terme de la première manche, le Savoyard en a remis une couche en reléguant son compatriote Mathieu Faivre à 54 centièmes et le Slovène Zan Krajec à 63 centièmes. Derrière ce doublé tricolore sous le ciel bleu immaculé de l’Ötzal se cache un premier avertissement à la concurrence: «Pintu» est prêt à monter sur le trône laissé vacant par Marcel Hirscher. Le Français a mis en place une cellule privée cet été (comme Svindal ou Hirscher avant lui) et a même appris l’allemand, pour le plus grand plaisir de la presse autrichienne. Son rival à la course au gros globe, Henrik Kristoffersen, n’a lui pas tenu le choc et a été relégué hors du top 15 (18e, à 2’’02).