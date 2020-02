Pas de médaille pour le relais suisse en Italie

Le relais suisse de biathlon, qui est monté sur un podium de Coupe du monde à trois reprises cette saison, nourrissait de grandes ambitions pour le relais 4 x 6 km des championnats du monde d'Antholz-Anterselva. Mais les rêves de médaille se sont estompés dès le deuxième relais. Les sœurs Gasparin et Lena Häcki ont terminé cette épreuve à la sixième place, à 47''1 secondes des Norvégiennes, grandes triomphatrices du jour, et à 28''7 secondes de la médaille de bronze, remportée par l'Ukraine derrière la Norvège et l'Allemagne.

Première relayeuse, Elisa Gasparin avait fait le travail: une seule faute au tir (5 tirs couchés et 5 debout par relais) et un témoin transmis à Selina en sixième position, à 8 secondes du troisième. Mais Selina Gasparin a craqué sur le pas de tir: 3 fautes debout, 2 autres couchée, c'en était fini des espoirs suisses de médaille.

La cadette des sœurs Gasparin, Aita, s'est élancée comme troisième relayeuse avec un retard de 1'37''2, et grâce à sa bonne concentration au tir (1 seule faute), elle a lancé Lena Häcki en neuvième position, avec un retard de 1'01''8 sur la tête de la course, mais seulement 19''8 sur le troisième, en l'occurrence la Norvège.

Dans le dernier relais, Marte Olsbu Røiseland, une des grandes dames de ces Mondiaux, a été irrésistible et s'est envolée vers la médaille d'or. Lena Häcki (4 fautes au tir) n'a jamais pu s'approcher du podium, réussissant malgré tout à grappiller trois rangs pour, ainsi, terminer au sixième rang.

