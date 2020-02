Pas de médaille suisse en relais mixte simple

Il faudra encore attendre pour que la Suisse décroche sa première médaille mondiale de l'histoire en biathlon. Pourtant, ce jeudi à Antholz-Anterselva (Italie), Benjamin Weger et Lena Häcki ont longtemps pu croire qu'ils allaient enfin monter sur un podium en relais mixte simple - une épreuve ou un homme et une femme par nation se passent alternativement le témoin sur un parcours très court (1,5 km) à parcourir neuf fois, avec huit arrêts sur le pas de tir.

Après le quatrième tir, Weger est même sorti en tête, juste devant l'Allemagne et la Norvège. Ces trois pays allaient rester au coude à coude jusqu'à l'avant-dernier tir. Et où le Norvégien Johannes Thingnes Bø et l'Allemand Erik Lesser ont assuré, Benjamin Weger a craqué. Deux fautes au septième tir, deux autres au huitième: il n'en fallait pas plus pour laisser la Norvège et l'Allemagne s'envoler... et se faire dépasser par la France et la Suède!

Au classement final, victoire de la Norvège (Bø était associé à Marte Olsbu Røiseland), qui s'est imposée avec 17''6 d'avance sur l'Allemagne et 29''8 sur la France. La Suède termine quatrième à 35''2 et la Suisse cinquième à 40''6.