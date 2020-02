Loïc Meillard deuxième au slalom géant de Garmisch

Loïc Meillard a bien tenu la pression avant de s’élancer en dernier ce dimanche après-midi. Le skieur d’Hérémence a décroché la deuxième place du slalom géant de Garmisch-Partenkirchen. Il bénéficiait de 18 centièmes d’avance au départ, après sa bonne performance en première manche. Il s'agit de son quatrième podium en Coupe du monde et le second dans cette discipline.

Mais Alexis Pinturault a été le plus tranchant dans cette course. Il décroche la première place avec 16 centièmes d’avance sur le Suisse. Pas de changement entre les manches à la 3e place, qui est acquise au Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen.

La piste était particulièrement difficile à skier ce dimanche après-midi. La pluie est venue jouer les trouble-fêtes et le mercure affichait plus de cinq degrés à Garmisch-Partenkirschen. Du sel a été déposé sur le tracé pour essayer de rendre la piste plus dure.

Gino Caviezel (10e) est l’auteur d’une belle seconde manche, qui lui permet de s’inscrire dans le top 10 à 1 seconde et 6 centièmes. Quant à Marco Odermatt, il termine à la 15e place, à 1’68’’ d’Alexis Pinturault. Justin Murisier était presque condamné à un mauvais classement après le retard accumulé durant la première manche. Il se classe à la 21e place à 2’41’’.