Ils sont les meilleurs ennemis du monde

Quel que soit le sport, on ne devient pas No1 et No2 mondiaux par hasard, en misant uniquement sur le travail et la chance. À l’instar de Steve Guerdat et de Martin Fuchs, il faut encore posséder du talent, un gros caractère de champion et, surtout, une énorme complicité avec son cheval. Tous les deux nés dans une écurie et élevés dans le foin, ils sont devenus le parfait prolongement de leur monture, une sorte d’évidence.

Que ce soit le Jurassien ou le Zurichois, ces fils de grands cavaliers prennent un malin plaisir à franchir les obstacles sur le toit du monde, avec une facilité naturelle. Ce duel au sommet ne parvient manifestement pas à les diviser. «Numéro un ou dix, cela ne change pas grand-chose pour moi, sourit le champion olympique. Mais de savoir que cette concurrence se vit dans le contexte d’une grande amitié est très agréable. Avec Martin, on s’entraîne ensemble, on s’aide mutuellement et le succès de l’un pousse l’autre à se surpasser.»

Ce duo suisse exceptionnel sera forcément très en vue la semaine prochaine au concours hippique de Genève à Palexpo (12 au 15 décembre) à l’occasion d’une 59e édition qui s’annonce une fois de plus prometteuse. Les deux as ont des vues sur le top ten et le Grand Prix. Mais ils ne seront pas les seuls. Les deux stars helvétiques débarquent à Genève avec de grosses ambitions, au milieu d’un plateau très relevé. Hier, ils ont accepté d’ouvrir les débats...

Que prendriez-vous à l’autre?

Steve Guerdat:«J’aime ma vie et ce que je suis. Je n’ai pas envie d’être quelqu’un de différent, de prendre quelque chose à un autre. En revanche, je veux bien aller chercher de l’aide chez d’autres cavaliers qui réussissent certaines choses mieux que moi. C’est pour cela que j’ai toujours les yeux bien ouverts et les oreilles affûtées pour écouter ce qui se fait ailleurs, essayer de constamment m’améliorer. J’avoue que j’ai régulièrement l’impression d’être toujours très loin de ce que j’aimerais être en tant que cavalier.»

Martin Fuchs:«C’est difficile d’être un cavalier complet. Maintenant, c’est intéressant de voir qu’il y a beaucoup de systèmes différents et de nombreux styles qui fonctionnent dans notre sport, dans le but de devenir un couple parfait. Il suffit de jeter un œil sur les dix meilleurs au monde, la diversité saute aux yeux. Pour progresser, je regarde par exemple souvent comment certains sont assis sur le cheval. Aujourd’hui, il n’y a pas seulement un chemin pour arriver au top, des routes très différentes peuvent nous amener à devenir numéro un mondial.» C.MA.

Qu’admirez-vous chez lui?

Steve Guerdat:?«Martin est un cavalier qui, pour moi, est proche de la perfection, en avance sur son temps. Il sait exactement ce qu’il veut et ce qu’il doit faire pour y arriver. Il contrôle toutes les situations. On s’entraîne tous les deux avec son père dans un système qui fonctionne. J’ai toutefois le sentiment qu’au niveau de l’équitation, il a encore plus de facilité, de décontraction, que moi. J’ai tendance parfois à trop chercher des détails ou à trop m’en vouloir quand les choses ne vont pas comme je l’espère. Je devrais m’inspirer de Martin, plus terre à terre et plus cool que moi.»

Martin Fuchs:«Steve est un cavalier exceptionnel qui me fascine. Il a un bon feeling avec tous ses chevaux qu’il est capable d’emmener au sommet. C’est une personne toujours calme, qui nous aide beaucoup dans l’équipe. C’est beau d’avoir un ami comme lui que je côtoie aussi régulièrement dans mon manège. Qu’on soit Nos 1 et 2 mondiaux, c’est encore mieux. Il y a toujours de la concurrence entre nous mais certainement moins qu’avec les autres. S’il doit y avoir quelqu’un devant moi, je préfère que ce soit Steve.» C.MA.

Plutôt indoor ou outdoor?

Steve Guerdat:«Honnêtement, je n’ai pas vraiment de préférence. Les deux épreuves ont des avantages et des inconvénients. En indoor, il n’y a pas le problème lié à la météo. Quand il pleut pendant quatre jours, c’est un peu moins agréable d’être dehors que dans une belle halle chauffée comme à Palexpo. L’ambiance est aussi plus facile à créer à l’intérieur avec nos fans. Mais les grandes pistes vertes nous font rêver, les chevaux et nous. C’est le plaisir de concourir sur l’herbe.»

Martin Fuchs:«À vrai dire, il n’y en a pas un que je préfère plus que l’autre. Ce que j’aime dans les concours indoor, c’est surtout l’ambiance qui est vraiment différente. Elle est un peu meilleure, parce les spectateurs sont plus proches de nous. En extérieur, c’est plus difficile de reproduire cette atmosphère particulière, comme ici à Genève. Pour chaque cavalier, les goûts varient, mais pour moi, c’est forcément plus spécial d’être là que dans d’autres très grands concours. J’ai de très bons souvenirs à Palexpo et je suis vraiment excité et impatient d’être en lice. Je suis prêt pour un exploit.» DUF

Pourquoi Genève est si spécial?

Steve Guerdat:«Les trois semaines avant Genève sont les plus dures de l’année, avec toutes les sollicitations. À part les shootings photo, que je n’aime pas, je m’y plie avec plaisir. Si je peux redonner un peu à ce concours et à un sport auxquels je dois beaucoup... Avec Aix-la-Chapelle et Bois-le-Duc, Genève est le rendez-vous le plus relevé. Mes chevaux Venard de Cerisy, Alamo et Bianca sont en forme. Avec Alamo on défendra notre titre dans la finale du top 10 vendredi et je viserai le Grand Prix avec Bianca.»

Martin Fuchs:«Genève, c’est particulier. Sauter à la maison, avec ce public… Après les championnats d’Europe, c’est, pour moi, le highlight de la saison. Je rêve de gagner le Grand Prix, c’est mon grand objectif. Je n’ai jamais réussi à me glisser dans le top 5 de l’épreuve, mais mon cheval Clooney et moi sommes vraiment en grande forme et prêts pour réussir un exploit! Dans la finale du top 10, j’espère un podium, mais je suis souvent nerveux. Quand j’étais jeune, c’était mon épreuve préférée. Je m’y alignerai avec un autre cheval: Silver Shine. Je réserve Clooney pour le Grand Prix de dimanche.» DUF