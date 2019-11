Le meurtrier du supporter français Taton assassiné

Un des supporters serbes condamnés pour la mort de Brice Taton, un supporter français de football tué en 2009 dans la capitale serbe, a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi à Belgrade, ont rapporté les médias.

Ljubomir Markovic, 37 ans, a été assassiné de deux balles dans la tête par des inconnus, dans une station-essence. Le ministère de l'Intérieur, a confirmé qu'un homme, âgé de 37 ans, avait été tué dans les circonstances décrites par les médias, sans toutefois communiquer son identité.

Les motifs de ce meurtre feront l'objet d'une enquête, a-t-on précisé de même source. Les liens entre les hooligans serbes et le milieu criminel ne sont en Serbie qu'un secret de polichinelle.

Ljubomir Markovic avait été condamné à 13 ans de prison en appel pour le meurtre de Brice Taton, supporter du TFC Toulouse (1re division française). Il a été remis en liberté en 2017 après avoir purgé sa peine.

Au total, quatorze hooligans du club belgradois avaient été condamnés en appel en 2012, certains par contumace, à des peines de 4 à 15 ans de prison pour ce meurtre. En première instance, ils avaient été condamnés, en janvier 2011, à des peines de 4 à 35 ans de prison.

Djordje Prelic, Dejan Puzigaca, Ivan Grkovic et Ljubomir Markovic étaient considérés comme les leaders du groupe et étaient accusés d'avoir «planifié et organisé» leur action. Tous, sauf Puzigaca et Prelic, ont purgé leurs peines ou ont été placés en liberté conditionnelle.

Sauvagement abattu

Brice Taton avait été sauvagement battu le 17 septembre 2009 à Belgrade, où il était venu assister à un match de l'équipe de Toulouse, dont il était supporter, contre le Partizan Belgrade en Europa League.

Quelques heures avant la rencontre, Brice Taton et ses compagnons avaient été attaqués avec une violence extrême par des supporters serbes dans le centre de Belgrade alors qu'ils prenaient un verre sur la terrasse d'un café.

Grièvement blessé à la tête et au thorax, Brice Taton est mort le 29 septembre dans un hôpital de Belgrade. Il avait 28 ans.

Ce drame avait suscité une émotion considérable en France, mais aussi en Serbie, attirant de nouveau l'attention sur la violence des supporters serbes, dont s'était inquiété le président à l'époque Boris Tadic lui-même. (afp/nxp)