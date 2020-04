Michael Jordan et les Bulls mis à nu sur Netflix

Comment aborder le mythe Michael Jordan à l’écran? Six bagues de champion NBA et autant de titres de MVP des finales entre 1991 et 1998. Personnage hors normes qui a marqué toute une génération de fans et de joueurs de basket. Champion intransigeant, parfois tyrannique. Arrogant et chambreur avec ses adversaires, mais aussi envers ses coéquipiers. Parce que «la victoire a un prix», a dit «Air Jordan», considéré comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport.

«The Last Dance», une coproduction d’ESPN et Netflix, retrace la dernière saison de Jordan avec les Chicago Bulls, celle de son sixième et ultime titre NBA (voir la bande-annonce ci-dessous). L’action se déroule entre 1997 et 1998, sur une période allant d’octobre à juin, avec des flash-backs ponctuels dans le passé pour aborder en profondeur certains aspects de l’histoire et les personnages clé de la dynastie des Bulls durant les années 90: comme Phil Jackson, le coach auquel Jordan avait lié sa destinée de joueur, Scottie Pippen, son bras droit et «lieutenant» sur le terrain, ou encore «l’enfant terrible» Dennis Rodman, roi du rebond.

Bande-annonce de la série documentaire «The Last Dance», disponible sur Netflix depuis le 20 avril 2020. (Source: Youtube)

Une personnalité complexe

Comment revisiter une histoire si riche dans laquelle s’entrechoquent une incroyable collection d’ego et quelles portes d’entrée choisir pour la raconter en l’espace d’une dizaine d’épisodes de 50 minutes chacun? Les Bulls des 90’s étaient davantage qu’une équipe, un véritable phénomène culturel. «Le plus grand challenge a été de trouver la bonne chronologie pour raconter l’histoire de chacun, de rendre justice à chaque histoire, et de le faire honnêtement et de façon responsable sans que le téléspectateur ne s’y perde», a raconté le réalisateur Jason Hehir dans une entrevue accordée à Sports Illustrated.

«Le risque d’un point de vue cinématographique est de ne pas explorer les failles des personnages, explique Pierre Morath, réalisateur du film «Les règles du jeu» qui retraçait le parcours en play-off de l’équipe de hockey de Genève-Servette au printemps 2005. «Michael Jordan, justement, a en lui ce côté assez complexe qui mérite d’être creusé».

Pour Riccardo Signorell, un ancien hockeyeur professionnel (notamment promu en LNA avec Genève en 2002) devenu cinéaste, le succès d’une telle production ne tient qu’à un fil. «Il est difficile de trouver la profondeur dans un documentaire sportif, fait-il remarquer. Trop souvent, on reste figé dans l’aspect historique: ceci s’est passé, puis cela, ensuite cette équipe ou ce joueur a gagné tel ou tel titre. Ce que j’espère voir dans cette série, c’est comment Jordan a été capable d’être à fond dans le «moment présent», comment il a célébré la magie du jeu et pourquoi en fin de compte il était le meilleur. Des athlètes comme Jordan ou Kobe Bryant réussissaient à faire le vide autour d’eux. Le match, la performance, avaient lieu maintenant, et pas demain ou après-demain. C’est ce que j’aimerais ressentir dans ce documentaire.»

106 personnes interviewées

La série, qui est sortie tout d’abord aux Etats-Unis sur ESPN le 19 avril avant d’être disponible sur Netflix dès le lendemain, puise sa richesse dans les images filmées en immersion lors de la saison 1997-1998 et sur les interviews menées avec 106 interlocuteurs, dont Jordan lors de trois entrevues réalisées entre juin 2018 et décembre 2019. L’une des questions centrales du documentaire est l’obsession de «MJ» pour la victoire. «Lorsqu’ils vont voir ce film, les gens vont penser que j’étais une mauvaise personne», a dit celui qui se considère comme «maudit par sa mentalité de compétiteur».

«Michael Jordan a en lui ce côté assez complexe qui mérite d’être creusé» - Pierre Morath, réalisateur du film «Les règles du jeu»

Pour Riccardo Signorell, tout l’intérêt se situe dans la façon dont le personnage principal, Michael Jordan, sera «disséqué». «Ce qui m’intéresse, c’est de savoir quelle direction va prendre l’histoire, de quelle manière le réalisateur a «épluché» son matériel filmographique et quels aspects vont être mis en lumière», explique le cinéaste grison. Pierre Morath identifie un élément particulièrement intéressant dans le traitement du sujet. «Le réalisateur a pu travailler sur du matériel d’archives inédit, ce qui est assez rare, souligne-t-il. Là, on ressort des vieilles bandes produites à l’époque par une équipe en immersion et qui n’avaient pas été exploitées jusqu’à maintenant. Il est toujours extrêmement intéressant de s’immerger dans le très haut niveau, car il n’y a que là où l’on retrouve une telle esthétique, une telle tension et une telle maîtrise. Mais paradoxalement, le haut niveau est aujourd’hui complètement contrôlé et cadenassé. C’est donc de moins en moins intéressant de s’y plonger. Avec d’anciennes images inédites par contre, cela change tout.»

La sortie de «The Last Dance» était prévue pour le mois de juin durant les finales de la NBA. Elle a été avancée en raison de la crise du coronavirus, qui a notamment figé le monde du sport. Les fans, eux, ont toujours besoin de s’évader. «Le moment est parfait pour relater une telle histoire, a dit le réalisateur Jason Hehir. Elle mérite d’être racontée en plusieurs parties. C’est une histoire gigantesque, et ce ne serait pas rendre hommage aux Bulls ni à Jordan que de vouloir la retranscrire en 75 ou 90 minutes.» Dix épisodes, dix heures de frissons jusqu’au 18 mai: un cadeau du ciel pour toute la «génération Jordan», 17 ans presque jour pour jour après le dernier match de l’icône.

Ils ont vu, connu ou découvert la star et disent ce qu’elle représente pour eux

George Eddy, commentateur TV sur Canal plus: «Jordan, c’était un style aérien, de l’élégance, de la grâce, mais aussi de la férocité dans son approche de la compétition. Et puis, c’était un beau mec, charismatique, doué en communication. Il réunissait tout pour devenir une icône. Six titres NBA, six titres de MVP des finales, c’est un palmarès unique. Jordan, c’est aussi le souvenir de la Dream Team aux JO de 1992 à Barcelone. Il est à l’origine de l’internationalisation de la NBA, notamment en France où son influence a été énorme dans les années 90.»

Arnaud Cotture, basketteur des Lions de Genève: «Mon oncle, qui était basketteur, m’avait ramené un panier de basket à l’effigie de Michael Jordan. C’est mon premier souvenir de ce joueur. Je me souviens de ses highlights ou de ses apparitions sur des jeux vidéo. En raison de mon âge (24 ans), j’ai suivi la génération qui est arrivée juste après Jordan: celle des Manu Ginobilli et Tim Duncan aux San Antonio Spurs. Eux, c’étaient mes dieux, mes idoles! Je me réjouis de voir ce documentaire. Cela fait partie de la culture basket, on peut s’en inspirer.»

Yann Mayor, gérant de «Basket House» à Genève: «Jordan a marqué toute ma génération, soit celle des 1989 et plus âgés. À l’époque, il n’y avait pas YouTube. On avait ses matches sur cassette vidéo. Chaque image de Jordan était rare, donc importante. Nombreux sont ceux qui ont commencé à jouer au basket grâce à lui. Les jeunes viennent au magasin pour acheter ses chaussures rétro, mais beaucoup pensent que Jordan n’est en fait qu’une marque de sneakers! Ce documentaire permettra aux plus jeunes de découvrir qui était vraiment ce joueur hors normes.» G.P.