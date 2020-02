Nashville se ressaisit, Fiala freiné

Battus lors de leurs deux derniers matches, les Predators de Nashville ont réagi avec la manière face aux Islanders de New York (5-0), dans la nuit de jeudi à vendredi. L’Américain Craig Smith a signé le tout premier triplé de sa carrière, à 30 ans. En un peu plus de 22 minutes, Roman Josi s’est, lui, illustré par un assist. Une victoire à laquelle a participé Yannick Weber (17 minutes), avec un différentiel de +1 à l’arrivée.

En difficulté deux jours plus tôt face aux Panthers de la Floride (-3), Mirco Müller a vécu une meilleure soirée avec les Devils du New Jersey face aux Red Wings de Detroit. Outre la victoire de son équipe (4-1), le Zurichois a terminé avec +1. Son coéquipier Nico Hischier, qui se remet d’une blessure au genou, n’est pas apparu sur la glace. Mais il a repris l’entraînement et pourrait effectuer son retour samedi, contre les Hurricanes de la Caroline.

Siegenthaler, Fiala et Hass sont restés muets

Mené 2-0, Washington a de son côté renversé la vapeur pour s’imposer 3-2 devant l’Avalanche du Colorado. Un succès lors duquel Jonas Siegenthaler n’a pas spécialement brillé.

En revanche, le Wild de Minnesota a baissé pavillon devant les Rangers de New York au terme d’un match accroché qui s’est décidé aux tirs aux buts (3-4). En feu lors de ses dernières sorties, Kevin Fiala est resté muet.

Gaëtan Hass n’a pas connu plus de réussite avec les Oilers d’Edmonton, qui se sont inclinés face aux Lightning de Tampa Bay (3-1), avec une fiche de statistiques neutre.

Enfin, les Panthers de la Floride ont sombré devant Philadelphie (2-6). Pour la quatrième fois de suite, Denis Malgin n’est pas apparu.

NHL. Matches de jeudi: Ottawa - Arizona 3 - 2 ; Las Vegas - St. Louis 6 - 5 (a. p.) ; Anaheim - Calgary 0 - 6 ; Colorado - Washington 2 - 3 ; Nashville - NY Islanders 5 - 0 ; Minnesota - NY Rangers 3 - 4 (t. a. b.) ; Buffalo - Columbus 4 - 3 (a. p.) ; Toronto - Dallas 2 - 3 ; Tampa Bay - Edmonton 3 - 1 ; Florida - Philadelphie 2 - 6 ;New Jersey - Detroit 4 - 1.