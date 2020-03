Nils Palmieri reprend de le flambeau du Figaro

Il y a toujours un Suisse, ou une Suissesse, en mer… Dans le sillage de Pierre Fehlmann, Dominique Wavre, Bernard Stamm, des frères Bourgnon et Ravussin, de Dona Bertarelli, d’Alan Roura et autre Valentin Gautier ou Justine Mettraux, il y a désormais Nils Palmieri. Le Veveysan s’attaque en 2020 au très relevé circuit Figaro qui a révélé les plus grands marins de la planète. C’est en effet ce navigateur très complet qui a été choisi pour succéder au sein de l’équipe TeamWork à la Genevoise Justine Mettraux, qui se destine à des projets plus ambitieux encore. Après un très long partenariat (Mini Transat, circuit Figaro), elle a choisi de lever le pied. Pour mieux rebondir (voir ci-dessous).

Chez TeamWork, il n’a pas fallu aller chercher bien loin le successeur de la talentueuse navigatrice. «Je faisais déjà partie de la maison», sourit Nils Palmieri, qui a mené de main de maître le catamaran M2 de la compagnie spécialisée dans les solutions informatiques (victoires 2015 et 2017). En 2019, le navigateur a gagné le Bol d’Or dantesque dans sa catégorie (M2). «Mais c’est aussi parce que j’ai déjà une certaine expérience de la course au large qu’ils ont pensé à moi, reprend l’heureux trentenaire. J’ai fait plusieurs Tour de France à la voile avec le CER. Puis j’ai aussi participé à une petite dizaine de courses en Mini et j’ai aussi une Transat Jacques Vabre, en double, à mon compteur.»

Ses classes sur le Léman

Sur le Lac, Nils Palmieri est l’une des figures incontournables. Navigateur très polyvalent, il excelle, des 5 Jours du Léman, en monocoque Surprise, jusqu’au championnat des D35 qu’il avait gagné avec Jérôme Clerc et l’équipe RealStone en 2012. En fait, dès qu’il y a une voile et du vent, Nils Palmieri est dans son élément. Adepte du kitesurf, il est aussi un redoutable randonneur à ski. «En montagne, je retrouve un peu le même contexte qu’en mer, dit-il. Il y a ces moments où il faut prendre des décisions. Et l’approche sécuritaire est similaire. Tout comme l’humilité qu’il faut avoir vis-à-vis des éléments naturels.»

C’est durant l’été 2019 que la place s’est gentiment libérée à la barre du Figaro 3 de l’écurie TeamWork. Après quatre ans sur le circuit, et énormément de belles satisfactions, Justine Mettraux a décidé de s’accorder le temps de la réflexion. Souffler un peu, pour mieux remettre les voiles afin de voguer vers des projets qui devraient, un jour, l’amener au départ d’un Vendée Globe. En attendant, et pour ne pas rester inutilement à quai, la navigatrice accompagne Nils Palmieri dans sa préparation. «Avec Nils, nous nous sommes projetés assez tôt dans la transmission en naviguant ensemble l’automne dernier. J’essaie de lui transmettre au mieux ce que j’ai moi-même appris en mer. Mais aussi dans la gestion du projet.»

Pour un marin suisse, il n’est jamais évident de débarquer dans un milieu aussi fermé qu’une huître cancalaise. À Lorient, où sont basés la plupart des marins hauturiers, Justine Mettraux est parfaitement intégrée, elle qui s’est installée en Bretagne en 2012. «Elle a été super importante pour me faire découvrir la base et tous les gens qui gravitent dans le milieu, explique Nils Palmieri. Elle m’a présenté plein de monde ce qui facilite grandement mon intégration.»

Mais la meilleure façon de séduire les sceptiques, c’est toujours sur l’eau. Et là, lors des premiers entraînements, le marin de Montreux n’a pas eu grand-chose à envier à ses homologues tricolores. «Je n’étais de loin pas ridicule, sourit-il. J’aime bien le bateau, il est très physique, il faut attaquer. Je me sens vraiment à ma place, c’est chouette. Sur des sorties d’une journée, en termes de vitesse et de réglages, cela se passe plutôt bien. Maintenant, il faudra voir sur des sessions plus longues comment je me comporte. Ce sera notamment important de noter ma gestion du sommeil et de la fatigue. La classe Figaro est l’une des plus exigeantes sur ce plan-là et on sait que les marins ont tendance à repousser leurs limites très loin.»

Apprendre vite

Les conseils de Justine Mettraux seront donc très précieux à l’aube de cette première saison. «Je devais commencer à la mi-mars par la Solo Maître Coq, une épreuve en solitaire assez nerveuse dans son format. Mais elle a été annulée en raison du coronavirus. Je ferai donc mes débuts en course, en double avec Justine, à l’occasion de la Transat AG2R le 19 avril. Ce sera notre vrai passage de témoin.»

Il n’y a pas d’appréhension dans le discours du Vaudois. Ni de prétention. Juste une assurance qui fait aussi les bons marins. «Je pense avoir tous les prérequis pour naviguer dans cette classe, dit-il. Je suis un régatier avant tout et en Figaro, ça navigue vraiment beaucoup au contact. Cette première année va être une année d’apprentissage, je ne connais pas toutes les ficelles du bateau et des courses en Figaro. Je vais apprendre.»

Apprendre vite. Comme tous les Suisses en mer qui ont tracé leur sillon avant lui.