Nyon a surtout manqué d’expérience

Le BBC Nyon peut s’enorgueillir d’avoir poussé l’un des ténors du championnat dans ses derniers retranchements. Il lui a manqué de l’expérience ainsi qu’un leader capable de donner de la voix dans le money time pour finir le travail. A 7’04 de la sirène finale, les Nyonnais s’étaient hissés à la hauteur de Massagno (75-75), à la suite d’un panier de Maleye N’Doye. A 1’05 du terme, ils étaient toujours dans la course (81-84). Mais une possession mal négociée par Kevin Mickle (marcher) a réduit leurs derniers espoirs en cendres. D’autant plus que dans l’enchaînement, Dusan Mladjan y est allé de son inévitable panier primé.

Si les Vaudois n’avaient pas tardé à prendre leurs marques, au point d’être menés 17-5 et surtout 54-27, ils auraient pu envisager un scénario plus favorable. Leur troisième quart (30-13), mené au pas de charge, a même créé des brèches inhabituelles dans le jeu des Tessinois. «Je n’avais jamais vu mes joueurs paniquer autant cette saison, a avoué Robbi Gubitosa, le coach de SAM Massagno. Je ne peux que complimenter Alain Attallah pour le travail qu’il a accompli depuis le début du championnat. C’est la troisième fois que nous rencontrons Nyon. Cela devient de plus en plus difficile de maîtriser cette équipe. Elle dégage quelque chose de très positif. Avec un peu plus d’expérience, elle nous aurait certainement battus.»

«Dépassés au début»

Alain Attallah avait de la peine à digérer un premier quart au cours duquel ses protégés ont sombré (17-30), face à des Tessinois certes très en réussite (12 sur 19 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3 points). «Je croyais qu’on allait être prêts à entrer dans la partie, a soufflé le technicien du BBC Nyon. On s’était même entraînés le 30 et le 31. On savait qu’on allait jouer une grosse équipe. Cela ne s’est pas passé comme prévu. On a été complètement dépassés en début de match. J’ai ma part de responsabilité. On a trop regardé nos adversaires jouer. On ne peut pas faire ça contre une équipe de ce calibre.»

Alain Attallah ne s’attendait toutefois pas à ce que ses joueurs reprennent si vite des couleurs après la mi-temps. «On a pris tous les risques, a-t-il précisé. Ça a payé. Mais 4 fois sur 5 nous serons punis. Au moment-clé, il nous a manqué l’expérience, c’est vrai.» Ainsi qu’un arbitrage plus à la hauteur de l’enjeu, aurait pu ajouter Alain Attallah. Un problème récurrent que Swiss Basketball peine à maîtriser pour la bonne et simple raison que le corps arbitral, dans notre pays, au contraire de bien d’autres, est un état dans l’état, avec lequel les entraîneurs ne parviennent pas à entrer en contact. La moindre remarque leur vaut une solide amende et un retour de bâton lors du prochain match. A l’heure des bonnes résolutions, il serait temps de prendre le taureau par les cornes.

Nyon - Massagno 81-89 (38-59)

Les quarts: 17-30, 21-29, 30-13, 13-17.

Salle du Rocher: 510 spectateurs.

Arbitres: MM. Marmy, Balletta, Demierre.

Nyon: N’Doye (13 points), Dufour (4), Mickle (14), Sane (11), Ivanovic (9); Hayman (8), Simarro (8), Wolfisberg (12), Van Rooij (2).

Massagno: Kelly (18), D. Mladjan (19), M. Mladjan (12), Chukwu (7), Sinclair (10) ; Miljanic (15), Martino (6), Solca (2), Appavou (0).