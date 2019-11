Olympic perd Babacar Touré pour la saison

Terrible nouvelle pour Fribourg Olympic et son joueur majeur, Babacar Touré. Sorti sur blessure mercredi en Roumanie lors du match en FIBA Europe Cup remporté par le club fribourgeois face au BC SCU Sibiu (82-74), l'intérieur sénégalais de 2m05 souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

«Il est désormais certain que le capitaine du Fribourg Olympic ne pourra pas rejouer cette saison», a écrit le club sur son site internet vendredi soir. Le coup est rude pour l'athlète de 33 ans, qui avait dû faire l'impasse sur le début de saison à cause de douleurs aux adducteurs au retour de la Coupe du monde. Il était revenu au jeu avec succès le week-end passé contre Swiss Central (20 points et 11 rebonds).

Quelques heures après cette annonce, le FOB a annoncé deux nouveaux joueurs dans son contingent: Juwann James (1m98), ex-joueur des Lions de Genève et d'Union Neuchâtel de retour d'une expérience au Liban, a été engagé pour au moins deux mois tandis que Marco Lehmann, fort shooteur à 3 points, rejoint les bords de la Sarine pour trois mois.

JSa