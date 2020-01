Dans l’ombre de Medvedev, un Vaudois fait parler les stats

Vous souvenez-vous de l’incroyable second semestre 2018 de Daniil Medvedev? Trois titres parmi six finales de suite, dont ce monument d’intensité contre Nadal à New York. Un Vaudois y a joué un rôle central mais anonyme, d’abord sur place, puis de son domicile: Fabrice Sbarro, autoproclamé artisan de la statistique. Sympathique, l’homme ressemble à un coach sans raquette. Caché dans son sac, son outil de travail est une base de données unique sur l’ADN tennistique du Top 100. «On m’a souvent pris pour un débile avec mon ordinateur, rigole-t-il sans rancune. Le milieu a d’abord trouvé les statistiques ridicules puis dangereuses. Dans cinq ans, elles seront devenues essentielles.»

Si le Grandsonnois peut se permettre une perspective historique, c’est qu’il est tombé dans la marmite de la stat il y a déjà douze ans. «D’abord pour devenir un meilleur coach», précise celui qui possède ses diplômes d'entraîneur et a enseigné longtemps dans des clubs du Nord-Vaudois. Ensuite parce que Fabrice Sbarro aime trop le haut niveau qu’il a touché, en conseillant Conny Perrin et Jessy Kalambay. «Je collectais déjà des données lorsque Olivier Soulès (ex-coach de Baghdatis) m’a montré une méthode de prise de notes. À partir de là, je n’ai plus arrêté. J’aime la statistique, car elle permet de délivrer une information objective. L’idée n’est pas de révolutionner le tennis. La stat n’est qu’un outil de mesure. Mais il apporte de la clarté dans un milieu qui s’est longtemps appuyé sur le hautement subjectif.»

Tout bascule à Montréal

Dans cette conviction, Fabrice Sbarro va puiser la force de se créer sa base de données. Il y référence chaque membre du Top 100 grâce à un minimum de 1000 points analysés par joueur. Un travail de quatre ans couronné par un livre qui classe cette diversité en sept «styles de jeu» types («Quel joueur êtes-vous?» aux Éditions Amphora). Déterminé, qualifié, publié, Fabrice Sbarro n’en reste alors pas moins inconnu. Vient donc cette question: comment a-t-il fait pour éclairer les choix de Daniil Medvedev un mois après la révélation, à Wimbledon, des contrats à six chiffres que Federer et Djokovic ont signé avec la société Golden Set Analytics? «Ce sont mes coaches qui prennent en compte ces données, avait alors expliqué Roger Federer. Je ne veux pas d’informations trop précises afin de ne pas brimer l’instinct.» «Tous les meilleurs utilisent les data, mais ils n’aiment pas en parler», ajoutait Sascha Zverev dans un article du «Telegraph».

Daniil Medvedev, lui, restait encore libre et c’est à Montréal, début août, que la carrière de Fabrice Sbarro a sans doute basculé. «J’avais échangé sur ma méthode avec Etienne Laforgue, le coach de Gilles Simon lors de ma formation d’entraîneur. C’est lui qui m’a encouragé à venir la présenter sur le circuit. J’ai donc débarqué au Canada avec mon sac à dos et, sur les deux ou trois entraîneurs à qui j’ai pu parler, Gilles Cervara m’a proposé un essai. C’était contre Kyle Edmund, je lui ai transmis ce que je considérais être les clés du match et Daniil a gagné 6-3, 6-0. À partir de là, il m’a engagé. Mais pour l’instant, je travaille pour Gilles, pas pour Daniil.» Il s’agit là d’une précision financière. Car sur le terrain, c’est bien Medvedev qui va décoller en alignant une folle série de 25 victoires pour deux défaites (Nadal 2x) jusqu’à Shanghai.

Pour Cervara et Mahut à Melbourne

À Melbourne, Fabrice Sbarro travaille pour Gilles Cervara et Nicolas Mahut, avec qui il avait préparé son Masters victorieux via son coach Nicolas Renavand. Mais pas Stan Wawrinka, pour qui il avait pourtant fait un essai durant l’US Open. Comment travaille-t-il? Quel est son secret? Son succès exige des explications. «Je prépare un match à partir de quatre points clés. Où servir? Quel est le cœur du match, soit la séquence qui fait gagner ou perdre un joueur? L’analyse de direction: Medvedev remporte par exemple 60% de points quand il joue deux revers croisés de suite. Enfin, ce que j’appelle la stat cachée.»

C’est paradoxalement ce point bonus qui nous livre le meilleur exemple de l’efficacité statistique. «Avant la finale de Shanghai, je remarque que Zverev remportait 62% des points lorsqu’on lui jouait un revers long de ligne sur son coup droit. C’était surprenant car ce n’est de loin pas son meilleur coup. L’explication est double: 1. Zverev est tellement fort dans la diagonale revers qu’il provoquait souvent la faute sur l’ouverture, ce qui gonflait la stat. 2. Son coup droit fonctionne mieux en contre sur une balle rapide. Sur la base de ce constat, Gilles Cervara a donc conseillé à Daniil d’ouvrir sans rythme le long de la ligne. À la fin, c’est lui qui a gagné 62% des points sur cette séquence (et la finale).»

Cet exemple résume aussi l’une des plus-values de Fabrice Sbarro. «Je suis le seul qui collecte et analyse les données. Craig O’Shannessy (ex-analyste de Djokovic qui travaille avec Berrettini) fait son mélange tout seul, mais à partir de données industrielles. Or, j’ai comparé mes chiffres sur les fautes provoquées avec Foxtenn et la différence dépassait les 20%. Moi je suis un artisan de la stat, je veux participer à un projet, pas gagner des millions.» L’argument promet donc un service personnalisé.

Ne reste donc plus que cette réserve presque philosophique: que reste-t-il de l’instinct dans tout ça? «La stat ne remplacera jamais le coach ni l’instinct. Elle donne un squelette sur lequel l’entraîneur va ajouter de la chair. Un joueur qui fait parler son instinct avec les bonnes données en tête devient monstrueux.» Si dans dix jours, ce portrait colle aux performances de Daniil Medvedev et Nicolas Mahut, Fabrice Sbarro aura encore un plus grand sourire.