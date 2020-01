Orgie de tennis à Melbourne Park

Entre la fumée et les orages, l’Open d’Australie avait repéré une fenêtre de ciel bleu. Un mardi béni pour rattraper le retard et redorer son blason. Nonante-six simples, répartis sur seize terrains: les plus anciens suiveurs ont creusé leur mémoire sans trouver trace d’une pareille orgie. On s’est donc levé tôt – début des rencontres avancé à 10h30 – avant de veiller tard. Le but: se promener partout où les caméras ne filment pas; tout autour de ces petits courts où se révèlent la formidable diversité du tennis et l’âme du «happy slam».

La première curiosité nous emmène à l’extrémité nord du site. De l’autre côté du grillage, la foule fait la queue en bordure de voie ferrée. Depuis la coursive du court No 14, comme en Interclubs, notre regard se fixe sur cette légende de vestiaire: oui, Hubert Hurkacz ferme bien les yeux quand il frappe la balle. C’est un long clignement, pile à l’impact, comme si le Polonais (31e mondial) ne voulait pas voir ça. Est-ce un déni, un abandon? Le grand Hubert nous laisse avec son mystère.

Paralysée par la pensée

Tout le contraire de Dayana Yastremska qui, sur le court voisin (No 13), ne laisse planer aucun doute. Finaliste à Adélaïde, l’Ukrainienne (21e) jette l’entier de son être dans chaque balle. Sascha Bajin y a reconnu la marque de «ses» championne (Serena, Osaka) et a plaqué Kiki Mladenovic pour exploiter une si belle promesse. Celle-là même que ne cesse de décevoir Caroline Garcia. L’avantage et la cruauté des petits courts, c’est qu’il suffit de tourner la tête pour comparer. Là où Yastremska joue sans réfléchir, la Française – 4e mondiale il y a dix-huit mois (elle est 46e) - est paralysée par la pensée. Son malaise semble même la pousser à devoir se remémorer chaque geste comme un débutant en plein stage. Elle vit une torture intérieure et tout le monde le sent. Preuve que le tennis peut aussi devenir une souffrance. Un peu plus loin, un sourire nous appelle. C’est Diego «Peque» Schwartzman (14e) qui s’amuse d’un challenge gagné. Son interlocuteur est assis à trois mètres: il s’agit du «Gato» Gaston Gaudio, champion de Roland-Garros 2004, redevenu un anonyme parmi la foule. Sait-il pour qui s’élève l’ovation qui fait écho du court No 3 jusqu’aux chaises longues de Garden Square? Elle salue John Millman, impérial contre Ugo Humbert, le champion d’Auckland. Le public local adore la modestie du bourlingueur de Brisbane; qui le lui rend bien. «Plus ils sont bourrés, plus ils chahutent, plus j’adore l’énergie de ce court No 3, souriait après coup «the journeyman». L’Australian Open est devenu bien plus qu’un tournoi de tennis. C’est un spectacle global. Il y a des gens partout, qui viennent pour plein de raisons. Et moi je me régale dans cette ambiance.»

88 matches au total

Basculer vers l’autre aile du site, au sud de la Rod Laver Arena, permet de prendre la mesure des propos de John Millman. Il y a certes Marin Cilic, vainqueur de Grand Chelem sans contrat ni considération (court 19). Et puis l’inénarrable Benoît Paire qui arrache son tape à la cuisse et boîte comme s’il allait abandonner (il finira par gagner). Mais l’attraction est ailleurs, ou plutôt partout. Bars, shops, scènes improvisées, Melbourne Park s’avance dans l’après-midi sous les traits du festival off à Montreux. Le public a-t-il seulement vu Fognini prendre un point de pénalité avant d’estourbir le géant Opelka au tie-break du cinquième? A-t-il remarqué que Felix Auger-Aliassime s’était noyé contre Gulbis en montrant les mêmes limites que son alter ego canadien Shapovalov? Sûrement pas. Car l’après-midi s’en va sur cette frustration. Il y a trop. L’organisation annonce d’ailleurs des reports anticipés. L’orgie s’arrêtera à 88 matches.

Heureusement, la nuit tombe et, par la grâce de l’éclairage artificiel, le temps semble s’arrêter. Des grands courts s’élèvent des clameurs qui célèbrent Medvedev et Kyrgios tandis que, partout autour, le rythme se calme pour laisser place à l’intime. Vainqueur aérien de Chardy, David Goffin prend des selfies sur le chemin qui le ramène du court No 3. Il sourit. On dirait presque qu’il veut tailler le bout de gras avec ses admirateurs. Un peu plus haut, dans une Arena 1573 qui sonne creux, un spectateur se sent si seul qu’il téléphone à haute voix, sans remarquer que Kevin Anderson attend pour servir.

Il est 22h30. Des 83 015 spectateurs de la journée (record battu), seule une poignée de passionnés résiste au froid. Que cherchent-ils, recroquevillés sous leur sweater à capuche? Une forme d’exclusivité; ce n’est pas tous les jours que l’on entend les conseils d’un coach ou le monologue d’un joueur. Mais à 1h15 du matin, quand le grand «Kev» s’accroche dans la nuit, les derniers courageux guettent un moment d’exception, le «match tie-break» que tous les autres découvriront dans le journal du lendemain. Ils pourront alors dire: «j’y étais».