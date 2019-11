Le podium de Lüthi ne suffit pas: Marquez sacré

Et de deux pour la famille Marquez: deuxième du GP de Malaisie Moto2, sur le circuit de Sepang, Alex Marquez (Kalex) a rejoint son frère aîné Marc au palmarès du championnat du monde 2019. La course a été remportée par le Sud-Africain Brad Binder (KTM), Thomas Lüthi terminant une nouvelle fois sur le podium, à la troisième place.

Après le jeu de billard de Marc en Thaïlande, c’est un jeu de fléchettes qui attendait Alex à Sepang: «J’ai tout donné, j’ai été à la limite jusqu’à la fin, mais j’étais incapable de rouler au même rythme que Binder et Alex. Bravo à lui. Un peu triste, bien sûr, de ne pas avoir pu me battre jusqu’à la dernière course, mais je crois que l’on peut être fier du travail réalisé cette saison», explique Lüthi.

Marquez compte à présent 28 points d'avance sur son poursuivant immédiat au championnat du monde, et ne peut donc plus être rejoint lors de l'ultime épreuve à Valence (Espagne) le 17 novembre, où 25 unités au maximum seront à prendre. Vainqueur à Sepang, Brad Binder a ravi la deuxième place du classement à Thomas Lüthi pour quatre points.

Marquez. qui avait été sacré champion du monde en catégorie Moto3 en 2014, a signé dix podiums cette saison, dont cinq victoires. «Je ne sais pas même ce que je raconte car je suis tellement fatigué, a-t-il réagi après avoir fêté son titre auprès de son aîné. C'est un rêve qui devient réalité et que je vis désormais.»

Marquez a également dédié cette course à l'Indonésien Afridza Munandar, décédé des suites d'un accident samedi lors d'une course de l'Asia Talent Cup sur le même circuit de Sepang.

Moto2. Classement du championnat du monde (après 18 épreuves sur 19): 1. Alex Marquez (Esp/Kalex) 262 points (champion du monde). 2. Brad Binder (AfS/KTM) 234. 3. Thomas Lüthi (S/Kalex) 230. 4. Jorge Navarro (Esp/Speed Up) 210. 5. Augusto Fernandez (Esp/Kalex) 197.

J.-C.S./AFP