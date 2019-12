Première victoire en Coupe du monde pour Odermatt

Marco Odermatt a remporté sa première victoire en Coupe du monde, vendredi, lors du Super-G de Beaver Creek, aux États-Unis.

Le Nidwaldien, dossard No2, était le premier à arriver en bas de la «Birds of Prey», le Français Adrien Theaux, parti en premier, ayant manqué une porte. Et le temps du skieur de 22 ans a tenu toute la course.

Sans indication sur la piste, il a skié à l’instinct, passant deux fois très près de l’élimination, et réalisé un temps de référence. Odermatt, qui n’était monté que sur deux podiums en coupe du monde dans sa carrière, les deux fois en géant la saison dernière, a réalisé une performance de premier choix, lui qui avait terminé septième lors du premier Super-G de la saison, à Lake Louise.

Caviezel confirme

L'Autrichien Matthias Mayer, vainqueur de cette première épreuve, plus rapide que le Suisse sur le haut du parcours vendredi, n’a pas réussi à conserver son avance et a terminé sur la troisième marche du podium, derrière le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Côté Suisse, Mauro Caviezel, troisième à Lake Louise, a confirmé sa bonne forme de début de saison en se classant cinquième sur la piste américaine.

Thomas Tumler a aussi montré le bout de ses skis dans le Colorado. Vingtième lors de la première course, le Grison a terminé 12e vendredi, laissant derrière lui des hommes comme l’Italien Dominik Paris, deuxième à Lake Louise.

Beat Feuz, qui avait ramené une 15e place du Canada, a fait de même à Beaver Creek, à 1’’30 d’Odermatt.

Au classement général de la Coupe du monde, Mayer conforte sa domination (221 pts) devant Paris (182) et Odermatt (170).

Yves Desplands