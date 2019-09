La Laver Cup à Genève, c'est pour les 20, 21 et 22 septembre prochains. Grand instigateur de cette manifestation, dont ce sera la troisième édition (après Prague et Chicago), Roger Federer - «surexcité» selon l'emoticône - a lancé une invitation aux fans de tennis genevois, romands et suisses: le tennisman bâlois convie en effet tout le monde à venir assister à l'Open Practice le jeudi 19, à midi à Palexpo.

«Bonjour tout le monde, dit-il en français dans un message vidéo posté sur son compte Facebook. Rejoignez-nous, l'équipe du Monde et l'équipe d'Europe, à l'entraînement, le jeudi 19 à Genève. Je pense que ça va être assez sympa de voir les meilleurs s'entraîner, le jour avant l'ouverture de la grande Laver Cup. J'espère que vous passerez. Venez nous voir, venez nous encourager, et peut-être que vous apprendrez même quelque chose!»

Les billets sont en vente au prix unique de 20 francs sur Ticketcorner. La somme récoltée par la vente de ces billets pour l'entraînement sera reversée à l'Université de Genève, en faveur de la Maison de l'Enfant et de l'Adolescent.

Rappelons que le Team Europe sera formé de Roger Federer (S), Rafael Nadal (Esp), Dominic Thiem (Aut), Alexander Zverev (All), Stefanos Tsitsipas (Grè) et Fabio Fognini (Ita). Le capitaine en sera Björn Borg (Suè), assisté par Thomas Enqvist (Suè).

Quant au Team Monde, il sera composé de John Isner (EU), Milos Raonic (Can), Nick Kyrgios (Aus), Denis Shapovalov (Can), Jack Sock (EU) et Taylor Fritz (EU). Le capitaine est John McEnroe, assisté de son frère Patrick (EU).