Qualifié pour les 8es, Federer était bavard

Un homme heureux. Sûrement satisfait d'avoir évité un quatrième set face à Casper Ruud sur le Suzanne-Lenglen, Roger Federer était loquace au micro de Cédric Pioline après sa qualification pour les 8es de finale de Roland-Garros. «Je suis soulagé car il a eu plusieurs occasions. C'était un match sympa à jouer. Il (ndlr: Casper Ruud) ne fait pas de bruit, il est fair-play (rires). Le public a été parfait. Je vais maintenant aller prendre une bonne douche, a lâché le Bâlois, qui s'est aussi amusé à chambrer Cédric Pioline. «Un joueur a toujours un coup un peu plus faible, enfin sauf toi», s'est marré «RF».

@rogerfederer Un ÉNORME BRAVO mon Beau Champion !!! Premier et surtout 2 ieme set de toute beauté????????????et un 3 stress mais avec ton talent et ton expérience et ta volonté de vaincre tu nous as ébloui ???? Encore une fois ???????????? Merci ROger Et merci pour nous avec la RTS ???????????????? pic.twitter.com/ugGHLffiNl

Pour sa 400e rencontre dans un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer n'a jamais été réellement inquiété par le Norvégien de 20 ans. Tout juste après deux premier sets à sens unique, le «Maître» a lâché une fois sa mise en jeu avant de sauver une balle de set dans le tie-break de la manche décisive. Après trois balles de match manquées et une demande en mariage descendue des tribunes, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a finalement bouclé sa journée de bureau devant une foule en délire 6-3 6-1 7-6 (10/8) après 2h11'. Il défiera au prochain tour le Français Nicolas Mahut ou l’Argentin Leonardo Mayer.

Another Milestone ?@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr