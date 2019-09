Rafael Nadal forfait pour la fin de la Laver Cup!

Rafael Nadal ne disputera pas les rencontres de la 3e et dernière journée de la Laver Cup, ce dimanche à Genève (Palexpo). Le No 2 mondial, qui a disputé deux matches samedi - un simple et un double -, a en effet déclaré forfait pour la fin de la compétition, après avoir consulté le médecin officiel de la compétition.

Rafael Nadal a déclaré sur le site de la Laver Cup qu'il souffrait d'une «inflammation à la main». «J'ai vécu des moments fabuleux ici à la Laver Cup, et je suis très triste de ne pas pouvoir jouer encore aujourd'hui, mais je dois me reposer, a-t-il ajouté. L'ambiance était extraordinaire ici à Genève, et il va de soi que je serai là pour encourager mes coéquipiers. Je ferai tout ce que je peux pour aider le Team Europe à remporter cette Laver Cup.»

ICYMI



Nadal out. Replaced by Tsitsipas in the doubles and Thiem in the singles. #TeamEurope | #LaverCup https://t.co/qjyMpSOo5Z — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019

Ce forfait est évidemment un coup dur pour le Team Europe, qui mène 7-5 contre le Team World et qui a encore besoin de deux victoires pour conserver son trophée. Nadal était notamment censé jouer en double avec Roger Federer ce dimanche à midi, mais il sera remplacé par le Grec Stefanos Tsitsipas face à la paire 100% américaine formée de Jack Sock et John Isner. Le capitaine Björn Borg a par ailleurs désigné l'Autrichien Dominic Thiem pour affronter l'Australien Nick Kyrgios dans la premier simple de cette dernière journée.