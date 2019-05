Raphaël Nuzzolo sera suspendu à Aarau

Raphaël Nuzzolo a-t-il craché ou non en direction de Stephan Klossner, l'arbitre de la manche aller du barrage entre Xamax et Aarau? L'attaquant assure que non. L'arbitre jure que oui. Le juge disciplinaire de la SFL est allé vendredi dans le sens de l'arbitre en transmettant le dossier à la commission de discipline. Le juge pense en effet que sa compétence, au maximum de 4 matches de suspension selon le règlement, pourrait être dépassée. Preuve qu'il croit à la gravité des faits, selon le rapport de l'arbitre. La première suspension suivant un carton rouge étant automatique, Nuzzolo sera suspendu ce dimanche à Aarau pour le match retour du barrage.

Déjà accablé par le terrible résultat de ce barrage aller (0-4), Neuchâtel Xamax FCS sera donc, en plus, privé de son meilleur atout pour la mission impossible qui l'attend dimanche après-midi au Brügglifeld, dès 16h.

Par contre, et c'est important, cette décision est indépendante du protêt déposé par Xamax, qui ne va pas en rester là. Selon les informations de «Sport-Center», Neuchâtel Xamax FCS va en effet aller plus loin et fournir à la ligue des images prouvant que Raphaël Nuzzolo est innocent des faits qui lui sont reprochés. Xamax va confirmer à la SFL son intention de voir le match rejoué et la suspension de Nuzzolo purement et simplement annulée.

Rappelons encore qu'il y a deux semaines, l'ASF a fait rejouer un match entre Martigny et Vevey en 1re ligue en raison d'une faute technique de l'arbitre, preuve que le procédé n'est pas exclu. Dans le cas précis de cette expulsion, il s'agirait cependant plutôt d'une erreur d'interprétation, qui ne conduit de facto pas à l'annulation d'un résultat, mais Xamax ne va apparemment rien lâcher. (Le Matin)