Rapide, Leclerc est en pole, Hamilton pénalisé

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché sa deuxième pole position en Formule 1 au Grand Prix d'Autriche, ce samedi, devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) avant que celui-ci ne soit pénalisé de trois places sur la grille pour avoir gêné le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

«La voiture 44 a gêné la voiture 7»

Après avoir visionné les images de l'incident intervenu au virage 3 pendant la première partie des essais qualificatifs (Q1) et entendu les deux pilotes et des représentants de leurs écuries, les commissaires de course ont estimé que «bien que la voiture 44 (ndlr: celle d'Hamilton) ait tenté de s'écarter lorsqu'elle a pris conscience que la voiture 7 (ndlr: celle de Räikkönen) arrivait dans un tour rapide, ce n'était pas suffisant pour éviter de gêner la voiture 7, qui a ensuite dû abandonner son tour.»

Hamilton: «Je l'ai probablement surpris»

«J'ai lâché les freins pour aller tout droit et m'écarter de son chemin car je ne voulais pas qu'on se rencontre dans le virage, avait un peu plus tôt expliqué Hamilton face à la presse. Je ne crois pas l'avoir gêné dans le virage, mais je pense que je l'ai probablement surpris. Je n'étais pas au courant de l'arrivée de cette voiture, donc ce n'était pas le plus facile.»

Vettel est resté au paddock

La deuxième ligne sera occupée dimanche par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) n'a pas participé à la dernière partie des qualifications (Q3), quand se joue la pole. Il est resté bloqué sur le paddock à cause d’un problème de pression dans son moteur. (AFP/nxp)