L’édition 2020 des 20 KM de Lausanne n’aura pas lieu. Prévue les 2 et 3 mai, la manifestation a dû renoncer en raison de l’épidémie de coronavirus. L’an dernier, plus de 27 000 personnes s’étaient inscrites à la manifestation la plus populaire de Lausanne.

«Reporter les 20 KM à l’automne n’était pas possible, regrette Patrice Iseli, président du comité d’organisation. Le calendrier des manifestations ne nous le permettait pas et nous ne voulions surtout pas entrer en concurrence avec le Lausanne Marathon, prévu en octobre.»

Des discussions avec l’assurance de la manifestation sont en cours pour obtenir un dédommagement partiel. Conformément au règlement, les coureurs déjà inscrits ne devraient quant à eux pas être remboursés. «Nous aimerions toutefois faire un geste pour ces personnes, poursuit Patrice Iseli. Nous allons réfléchir dans les prochaines semaines à la façon dont nous procéderons pour leur reverser au moins une partie de leur versement.»

Avec cette annulation, l’avenir de la manifestation n’est pas en péril. «Nous avions des réserves qui nous permettent d’agir sereinement, aujourd’hui», rassure le président du comité. Ces réserves permettront de payer notamment les frais liés à la commande de 30 000 t-shirts, des médailles et des inscriptions.