Retour au jeu gagnant pour Roger Federer

Roger Federer (38 ans, ATP 3) a aisément franchi le cap des 16es de finales du tournoi Masters 1000 de Cincinnati (6,1 millions de dollars). A l’occasion de sa première apparition en compétition depuis la finale du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon perdue en cinq sets contre le Serbe Novak Djokovic, le Bâlois a battu l’Argentin Juan Ignacio Londero (25 ans, ATP 55), qu’il affrontait pour la première fois, en deux sets. Le score: 6-3 6-4.

Dans cette partie disputée sur surface dure extérieure dans la nuit et mardi à mercredi, et interrompue durant une heure dans le deuxième set à cause d’une averse, le septuple vainqueur du tournoi a été particulièrement efficace sur ses deuxièmes services puisqu’il a obtenu 83% des points dans cette situation de jeu. «Je suis satisfait, a déclaré le Bâlois après la rencontre. Même si, à un moment, j’ai redouté que cela devienne délicat à cause de l’interruption.»

Il a ajouté: «C’est bon d’être de retour. C’est totalement différent des courts en gazon et en terre battue. Il ne s’agit donc que le début d’un long processus sur le dur et c’est agréable de l’entamer par une victoire.»

Lors des 61 minutes passées sur le central, Roger Federer n’a concédé qu’une balle de break que Londero, toujours en attente d’un premier succès dans un Masters 1000, n’a pas été en mesure de convertir.

Grâce à cette entrée en scène réussie dans l’Ohio, le Suisse consolide sa place en tête de classement qui prend en compte le pourcentage de victoires sur le circuit depuis le début de l’année. En 2019, il a gagné 88,6 de ses matches.

En 8es de finale, il sera opposé au vainqueur du duel entre le Vaudois Stan Wawrinka (34 ans, ATP 23) et le Russe Andrey Rublev (21 ans, ATP 70). Ce match est programmé mercredi vers 19h30.