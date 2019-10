Roger Federer annonce qu'il fera les JO 2020

C'est la fin du suspense. Devant une arène comble à Tokyo (Japon), théâtre d'une exhibition mise sur pied par Uniqlo, Roger Federer a annoncé lundi qu'il comptait bien disputer les prochains Jeux olympiques de 2020, quasi huit ans après sa finale perdue à Londres face au Britannique Andy Murray.

«J'ai débattu avec mon équipe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur ce que je devais faire à l'été 2020, après Wimbledon et avant l'US Open. Au final, mon cœur a décidé de disputer les Jeux Olympiques une nouvelle fois», a notamment déclaré le Bâlois après sa victoire 6-3 7-6 face à l'Américain John Isner.

