Roger Federer forfait pour de longs mois!

Énorme coup dur pour Roger Federer! Le tennisman bâlois (38 ans), No 3 mondial, a été opéré du genou droit par arthroscopie mercredi. Il ne jouera plus pendant de longs mois, soit jusqu'à la saison sur herbe.

Federer fera ainsi l'impasse sur les tournois de Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. Roger Federer s'était déjà fait opérer du genou gauche en 2016.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin sur les réseaux sociaux, Roger Federer a fourni quelques explications: «Mon genou droit m'embête depuis un petit moment. J'espérais que ça passerait mais, après un examen et une discussion avec mon équipe, j'ai décidé de me soumettre à une intervention arthroscopique hier (mercredi). Après l'opération, les médecins (ndlr: entre autres le Dr Roland Biedert) m'ont confirmé que c'était une bonne chose de l'avoir fait. Ils sont très confiants quant à un total rétablissement. Comme conséquence, je vais malheureusement devoir manquer (les tournois de) Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et les Internationaux de France. Je remercie tout le monde de son soutien. Je me réjouis d'être de retour et de rejouer bientôt. On se voit sur gazon!»

Le No 3 mondial va évidemment perdre tous les points acquis l'année dernière entre février et juin, en l'occurrence 3180. De son total actuel de 7130 points, il ne lui en restera plus que 3950. Un total qui le placerait aujourd'hui à la 7e place du classement ATP.