Roger Federer ne gagnera pas le Masters

Comme en 2017 et 2018, Roger Federer quitte le Masters aux portes de la finale, incapable de corriger un départ raté contre un adversaire pourtant à sa portée. Stefanos Tsitsipas est certes bluffant à plus d’un titre. Il peut faire mal dans toutes les filières et a le cran de toujours vouloir prendre son destin en mains. Mais malgré toutes ces qualités, c’est surtout Roger Federer qui semble avoir perdu cette demi-finale. D’abord en étant incapable de retrouver son niveau de relâchement de jeudi. Ensuite et surtout en ne convertissant pas son emprise sur les jeux de service du Grec: une seule balle de break sur douze convertie (presque aussi pauvre qu’à Melbourne, 0-12).

Un chiffre résume assez bien le malaise. Durant cette première manche qu’il se compliqua en offrant deux smashes et le break d’entrée (0-2), «RF» remporta presque quatre fois plus de points que son adversaire au retour (22-6). Logiquement, il en tira six balles de break, réparties sur trois jeux. Et malgré plusieurs deuxièmes balles à exploiter, sa passivité sauva Tsitsipas; lequel refermait cette première manche à sa sixième balle de set et au bout d’un jeu superbe (3-6).

Victoire méritée

Visuellement, ce dernier jeu du premier set semblait pouvoir marquer un tournant. Alors qu’il avait subi l’échange durant toute la manche, forçant ses frappes au lieu de les traverser, Roger Federer y distilla en effet trois retours bloqués sublimes. Le Bâlois bougeait mieux et frappait avec plus de conviction. Malheureusement pour la cohorte de supporters suisses qui avait envahi l’O2 Arena, cette embellie ne dura pas. Deux horribles coups droits décroisés donnèrent un premier break au protégé de Patrick Mouratoglou (1-2). Et après un débreak arraché à l’orgueil (2-2), ce sont deux nouveaux coups droits boisés qui permettaient au Grec de refaire la course en tête (2-3).

Avec l’assurance de ses 21 ans, Stefanos Tsitsipas n’allait pas laisser passer pareille chance de disputer sa première grande finale. Sûr de ses forces – quelle qualité d’appuis au bout de ses déplacements latéraux – le Grec continuait de martyriser Roger Federer dans la diagonale coup droit. Et après 1h36 d’un combat qu’il aura dominé dans l’approche et l’intensité, il pouvait célébrer une victoire méritée.”Je suis si fier de moi. Les rêves deviennent réalité.”

Athenian Artistry ????



The moment @StefTsitsipas downed Federer to reach the final at the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/0EaSvxhz5C — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Double déception

Roger Federer, lui, quittera Londres pour l’Amérique latine et sa tournée exhibition géante avec une double déception à avaler. Celle d’avoir échoué pour la troisième fois de suite en demi-finales d’un Masters qu’il semblait pouvoir remporter. Et celle, sans doute plus difficile à digérer, d’avoir traversé la saison en jouant un excellent tennis (sans doute meilleur que l’année dernière) sans avoir réussi à le couronner par un trophée majeur. Comme si en 2019, «le Maître» avait trop souvent perdu de ses superpouvoirs pile au moment de toucher au but.

100th(!) career title in Dubai

Miami champion

10th Halle title

Wimbledon final

10th Basel title



Another memorable season for @rogerfederer ???? pic.twitter.com/AwGFDFbvTg — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Mathieu Aeschmann, Londres