Le Romandie aura un avant-goût de Mondiaux

Le parcours du Tour de Romandie 2020 aura un avant-goût de championnat du monde en proposant au peloton de l’UCI World Tour une répétition générale sur le parcours Aigle-Martigny du mondial sur route UCI 2020. Les coureurs parcourront quatre fois la boucle des prochains Mondiaux (sept fois durant le CM2020), hormis le passage à Sion. Ce test event grandeur nature aura lieu au lendemain d’un prologue inédit à Oron.

Avec un dénivelé record de 13'080 mètres, la 74e édition du Tour de Romandie sera l’une des plus corsées de l’histoire, à l’image de l’étape reine qui emmènera les coureurs de Sion à Thyon avec une arrivée à plus de 2000 mètres. L’arrivée finale du TdR se fera à Fribourg, où un contre-la-montre promet de maintenir le suspense jusqu’à la fin de la compétition romande.

Dans les coulisses, le directeur de l’épreuve, Richard Chassot, via sa société Chassot Concept SA, a signé un nouveau contrat de cinq ans avec la Fondation du Tour de Romandie, assurant ainsi la pérennité et la continuité d’une course cycliste qui fêtera sa 75 édition en 2021.

Le programme:

Mardi 28 avril: prologue à Oron 3,85 km

Mercredi 29 avril: Aigle-Martigny 166,38 km

Jeudi 30 avril: La Neuveville-Saint-Imier 164,43 km

Vendredi 1er mai: Estavayer (parcours en boucle) 172,01 km

Samedi 2 mai: Sion-Thyon 2000 161,63 km

Dimanche 3 mai: Fribourg (contre-la-montre) 14,85 km