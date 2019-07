S’il veut dominer la ligue, le LS devra modifier son ADN

À en juger la prestation livrée lors de leur rentrée des classes, un mois de préparation et de remise en question n’a semble-t-il pas été suffisant aux footballeurs vaudois pour corriger les carences du dernier exercice. Alors qu’un succès leur tendait les bras, ils ont été contraints au partage des points après que Helios Sessolo, employé de la Pontaise trois ans plus tôt, a profité d’un mauvais repli défensif et d’une certaine naïveté adverse, de Noah Loosli pour ne citer que lui, pour adresser une frappe imparable dans les derniers instants.

Sur cette action lourde de conséquence, l’absence de discernement du collectif lausannois revêt un caractère inexcusable. Ce d’autant plus que dix-sept secondes avant que ne tombe l’égalisation, les visiteurs ont eu l’opportunité de classer l’affaire. «C’est un fait, on ne doit pas se faire prendre aussi facilement», accorde Giorgio Contini, qui admettra au regard de cette défaillance «qu’il y a des éléments tactiques qui ne sont pas encore au point. Il faut se montrer critique et sévère à cet égard et les corriger au plus vite.»

Changer rapidement

L’évidence qui a prévalu lors de la défunte saison s’est ainsi à nouveau imposée aux observateurs en ce jour de reprise: si le LS entend dominer la ligue, il devra modifier son ADN. Modifier les mentalités, les rendre plus entreprenantes lorsque l’adversité laisse entrevoir ses faiblesses, mais également générer davantage de maîtrise et de sang-froid quand la victoire se dessine. L’histoire récente relève que c’est justement une accumulation débordante de parités (quinze au total) qui a privé Lausanne de la place de barragiste ce printemps.

Ce week-end, les joueurs de Contini ont pourtant affiché du caractère en certaines circonstances. Au sortir de cette première rencontre «frustrante», selon le terme employé par l’entraîneur, celui-ci a pourtant vu davantage de motifs de satisfaction que de déception. «On est revenu dans le jeu et au score. L’état d’esprit a été positif. L’équipe n’a jamais accepté d’être soumise à l’adversaire. Dans les instants difficiles, elle a réagi et pris le jeu à son compte.»

Points déjà perdus

Concrètement, ses hommes ont calmement attendu que la formation dirigée à nouveau par les frères Murat et Hakan Yakin épuise son excès de fièvre initial – cinq corners lors des neuf premières minutes – pour prendre le commandement. «Il nous a fallu un temps d’adaptation, un moment pour que les choses se mettent en place. Durant cette période, on a souffert, c’est vrai», concède le coach zurichois.

Les regrets de Contini

Plus tard, ils n’ont pas non plus paniqué suite à l’ouverture du score par le capitaine Imran Bunjaku. Au contraire même, ils ont choisi d’accélérer la manœuvre. Une entreprise matérialisée par un coup de tête dévastateur d’Igor Nganga. Le patron de la défense, monté aux avant-postes sur le sixième corner visiteur, a rappelé que le LS demeure toujours aussi redoutable sur les coups de pied arrêtés.

Puis il y a eu celui d’Aldin Turkes, meilleur buteur de Challenge League l’an passé avec Rapperswil qui a ainsi fait oublier, en partie du moins, son manqué monumental de la 35e minute. «Après une heure de jeu, l’adversaire était à bout de souffle et nous, on avait le match sous contrôle. Dans ce contexte, on aurait dû ramener les trois points à la maison», regrette tout de même Contini.

Oui, le LS aurait dû faire le plein lors de cette reprise. «On a parfois manqué de lucidité», ajoute-t-il encore. Au bout, il y a un manque à gagner. Déjà.