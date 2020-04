La saison de F1 débutera en Autriche le 5 juillet

La Formule 1 prévoit le début de la saison 2020 en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg (centre) du 3 au 5 juillet, probalement «sans fans», a annoncé son PDG Chase Carey dans un communiqué ce lundi.

«Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet, précise-t-il. En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 courses.»

GP de France annulé

Le Grand Prix de France de F1, prévu le 28 juin sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var, sud-est de la France), a pour sa part été officiellement annulé. «Compte tenu de l'évolution de la situation liée à la propagation du virus (...), le Grand Prix de France prend acte des décisions annoncées par L’État rendant impossible le maintien de notre évènement», a déclaré Eric Boullier, directeur général du GP de France, dans un communiqué. «Les regards du GIP (ndlr: groupement d'intérêt public) Grand Prix de France-Le Castellet se tournent déjà vers l'été 2021.»

Dans la foulée, le Grand-Prix de Grande-Bretagne a été confirmé pour le 19 juillet à huis clos.

(Développement suit)