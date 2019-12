Un samedi réussi pour Beat Mändli

Beat Mändli était l’homme en forme de ce samedi au CHI de Genève. Le Zurichois de 50 ans est parvenu à ses qualifier pour le Grand Prix dominical comptant pour le Grand Chelem de saut d’obstacle. En début d’après-midi, il a décroché l’une des cinq dernières places qualificatives en jeu lors de la Coupe de Genève. Mändli a terminé 6e sur Dsarie.

C’est Steve Guerdat qui a remporté l’épreuve sur Venard de Cerisy devant Martin Fuchs avec Silver Shine. Le Jurassien et le Zurichois, respectivement No 1 et 2 mondiaux et déjà qualifiés pour dimanche, ont ainsi tenu à rappeler qu’ils restaient affûtés et des candidats sérieux pour la victoire dans l’épreuve Grand Chelem. Au total, sept cavaliers suisses y seront alignés. Outre Guerdat, Fuchs et Mändli, on retrouvera Elian Baumann, Werner Muff et Bryan Balsiger, qualifiés jeudi soir, ainsi que Pius Schwizer, qui doit son billet à son titre de champion de Suisse.

En fin de soirée, Beat Mändli a récidivé avec une 6e place dans le Crédit Suisse Challenge, en montant Vic Des Cerisiers. Il s’agit du meilleur résultat helvétique dans cette épreuve remportée par l’Australien Rowan Willis sur Blue Movie. Juste avant qu’elle ne commence, les organisateurs genevois avaient mis sur pied une petite cérémonie en l’honneur de Hello Sanctos. Le hongre d’exception monté par l’Ecossais Scott Brash (3e samedi soir) a pris sa retraite de la compétition. Il est le seul cheval à avoir réussi le Grand Chelem en remportant les GP à Genève, Aix-la-Chapelle et Calgary.