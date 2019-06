Sébastien Buemi annonce la couleur

A deux semaines de la finale de la super-saison d’endurance 2018-2019, les 24 Heures du Mans, tous les participants étaient engagés ce dimanche dans une journée de tests obligatoires, qui a été logiquement dominée par les deux Toyota TS050 Hybrid (le titre constructeur est déjà assuré pour la marque japonaise). C’est la No 8, pilotée notamment par Fernando Alonso et Sébastien Buemi qui a signé le meilleur chrono du jour (3’19’’440), œuvre du pilote vaudois à une trentaine de minutes du drapeau à damier.

Comme on pouvait également s’y attendre, derrière les deux Toyota – les seules engagées dans la catégorie principale, LMP1 Hybrid -, la bagarre mettra en scène les deux Rebellion vaudoises et les BR Engineering britanniques. La Rebellion No 1 du Seelandais Neel Jani, accompagné de l’Allemand André Lotterer et du Brésilien Bruno Senna obtient le troisième chrono, la voiture sœur (Laurent-Berthon-Menezes) est cinquième.

Animateur régulier de la classe LMP2, le Neuchâtelois Jonathan Hirschi pilote cette année l’Oreca du team Graff (12e au général et 4e de la catégorie lors de ces tests), alors que le Genevois Mathias Beche disposera lui aussi d’une Oreca. (nxp)