Bien plus de sourires que de chutes

Alors que les premiers athlètes se mesuraient en montagne, en matinée, et que la Suisse y brillait déjà, Lausanne, ville hôte de ces Jeux olympiques de la Jeunesse, s'est enfin mise dans le bain, avec la première compétition sur son sol, ou plutôt sa glace: le programme court en couple de patinage artistique. Au vu de la discipline, on savait déjà que le niveau ne serait pas décevant.

Qu'ils soient Géorgiens, Ukrainiens, Russes ou Canadiens, ils ont tous été impressionnants, encore plus pour un œil non avisé... Les jeunes participants ont surtout réussi à enflammer les estrades de Malley 2.0 - qui a survécu juste pour l'occasion de ces Jeux de la jeunesse - remplies de spectateurs encore plus jeunes. Et on peut d'ores et déjà affirmer qu'elle a bien fait: c'est une très belle petite mort.

Les écoles de la région ont fait plus que de jouer le jeu. L'ancienne patinoire provisoire du Lausanne Hockey Club était, en effet, quasiment remplie, pour voir huit paires étrangères commencer à se disputer les médailles (le libre est prévu dimanche). Les bambins avaient pour certains découpé des drapeaux en classe et ont salué chaque saut avec le même enthousiasme, avant de faire vibrer les tribunes en tubulaires en frappant des pieds dès la fin du programme. Il faut dire que pour une fois, ce n'était pas eux qui avaient l'angoisse des notes...

«Pour aller dans les tribunes, c'est par-là. Pour pipi par contre, c'est là-bas...» Les bénévoles de l'endroit ont dû se mettre à la page pour s'adapter à un public quelque peu inhabituel. Comme les sourires des jeunes élèves étaient extrêmement contagieux, enseignants et accompagnateurs ont bien vite oublié l'indiscipline de certains et leurs chants stridents. Ils ont même pu profiter (un) peu du spectacle...

Au final, ce sont les Russes Apollinaria Panfilova et Dmitry Rylov, qui ont largement dominé cette première manche et qui partiront en pole-position pour lors de la seconde, deux jours plus tard. Ils ont devancé leurs compatriotes Diana Mukhametzianova et Ilya Mironov, ainsi que les Géorgiens Alina Butaeva et Luka Berulava. Ça a déclenché une déluge de hourras des jeunes fans, qui n'ont pas trop compris ce qu'il s'était passé, mais en étaient tout de même très heureux.