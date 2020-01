Stan Wawrinka en 8es de finale sur abandon

Stan Wawrinka ne pouvait pas rêver mieux. Il n’a passé que 65 minutes sur le court pour verrouiller sa place en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Breaké trois fois par un «Stanimal» sérieux, John Isner (ATP 19), visiblement privé d'énergie, mettait fin au supplice après avoir appelé le physio de l’ATP à son chevet au milieu du deuxième set. Un abandon qui offre 48 heures de plus à Stan Wawrinka pour totalement digérer les effets du virus qui l’avait cloué au lit dans la semaine. Il va également pouvoir suivre tranquillement la «night session» entre ses deux adversaires potentiels: Daniil Medvedev (ATP 4) et Alexei Popyrin (ATP 96).

Isner is forced to retire against @stanwawrinka. The ???????? advances to the fourth round 6-4 4-1 ret. and will meet the winner of Medvedev/Popyrin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/1JEkS9LSb2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Mais Stan Wawrinka n’a-t-il pas déjà totalement récupéré de sa maladie? La question se pose tant le Vaudois a semblé à l’aise sur le petit et bouillant court No 3 de Melbourne Park. Hormis lors de ses deux premiers jeux de service – trois balles de break sauvées – le champion 2014 voyait vite et bougeait bien. Il a ainsi très vite dégoûté John Isner grâce à un enchaînement bien maîtrisé: retour bloqué puis deuxième coup agressif. Et malgré un petit 46% de premières balles, «Stanimal» traversait ses jeux de service sereinement; ce qui a sans doute participé à décourager «Big John».

Voilà donc Stan Wawrinka de retour en deuxième semaine à Melbourne, pour la première fois depuis 2017. Un cap qui constitue en soi une très belle performance compte tenu des circonstances. Mais un cap que le Vaudois considère évidemment comme une étape, peu importe l’identité de son prochain adversaire. Souvenons-nous en effet qu’en quart de finale du dernier US Open, «Stanimal» avait laissé passer sa chance contre Medvedev lors d’un premier set étonnant (6-7, 3-6, 6-3, 1-6). De quoi attiser ses envies de revanche si le Russe le rejoignait dans les prochaines heures en huitièmes de finale.

Mathieu Aeschmann, Melbourne