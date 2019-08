Stan Wawrinka: «C’est un match qui fait du bien»

Son langage du corps, déjà, en disait long sur ses intentions, buste fier et démarche légère. «J’ai essayé d’aborder les choses de manière positive, a reconnu Stan Wawrinka. Au final, je suis très content de ma journée. J’ai pris beaucoup de plaisir sur le court, dans une ambiance un peu chaude. C’est un match qui fait du bien.»

L’intention était là, le reste a suivi : le service d’abord (19 aces), le résultat ensuite (6-4 6-3 6-7 6-3). Solide sur ses appuis, très clair sur la marche à suivre, «Stan the Man» a cheminé vers une victoire convaincante et sûre, dans le plus pur style de ses croisades en Grand Chelem. «C’était mieux qu’au premier tour, oui. Je me suis senti beaucoup mieux aussi. J’ai bien bougé, bien manœuvré. J’ai pris de l’énergie du public pour avancer, pour rester positif même quand ça n’allait pas trop bien. Je savais que cette ambiance m’aiderait.»

Il s’agira de repartir à l’abordage dès aujourd’hui. «Je suis capable d’enchaîner deux matches en deux jours, sourit Wawrinka. Physiquement, je suis en forme. J’ai aussi un peu plus de confiance.» Son adversaire n’est pas mieux loti. Hier, le brave Paolo Lorenzi, issu des qualifications, a passé 4 h 48 dans le chahut du court No 14 pour venir à bout du Serbe Miomir Kecmanovic. Le score: 7-6 (11) 6-7 (2) 7-6 (2)3-6 6-3…