Stan Wawrinka défiera Roger Federer à Paris

Stan Wawrinka l'a fait! Le Vaudois s'est imposé dimanche face au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) après 5h09 (le troisième match le plus long depuis vingt ans à Roland-Garros) et cinq sets 7-6 5-7 6-4 3-6 8-6. Il retrouvera mardi son compatriote Roger Federer en quart de finale, quatre ans après sa victoire face au «Maître» au même stade de la compétition à la Porte d'Auteuil.

Devant un court Suzanne-Lenglen plein à craquer, les deux joueurs ont livré un spectacle grandiose. Le choc attendu de ces huitièmes de finale a accouché d'un match serré comme on en voit peu. Un vrai combat de boxe où chacun a tenté de mettre l'autre «KO». Dans la manche décisive, Stefanos Tsitsipas a eu plusieurs fois l'occasion (à 0-0, 2-2 et 5-5) de prendre un ascendant définitif sur son adversaire. Mais le Grec a raté des balles de break, huit en tout, portant son total à 5/27 sur la partie. Le bal des occasions manquées pour lui!

Alors qu'il menait 7 jeux à 6 dans le «money time» de ce match, Stan Wawrinka a lui eu deux opportunités de conclure. S'il a raté la première, «Stan The Man» a déposé un passing de revers au millimètre pleine ligne sur la deuxième. Stefanos Tsitsipas a vu cette balle faute mais l'arbitre de chaise est descendu expédier le Vaudois en quart de finale. Le doigt sur la tempe, Stan Wawrinka pouvait exulter. «C'est incroyable, c'est pour vivre des émotions comme ça que je suis revenu après ma blessure», a-t-il devant une arène en fusion.

What a day...what a match...what an opponent...what a atmosphere!!Tennis doesn’t get better than this! ???????????????? #respect #battle #paris #love pic.twitter.com/b2bFey6mBh