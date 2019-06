Stan Wawrinka: «J'ai envie de plus»

Il est arrivé en conférence de presse vers 16h10, en mangeant une pomme. Après avoir fait patienter les journalistes quelques instants pour finir son fruit, le Vaudois est revenu sur sa victoire contre le Bulgare Grigor Dimitrov (trois fois 7-6) samedi sur le court No 1. Le triple vainqueur en Grand Chelem s'est aussi projeté sur son huitième de finale très attendu contre le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (20 ans) à Roland-Garros.

Stan, à quel point le public vous a aidé à revenir dans ce dernier tie-break (ndlr: il était mené 6-2)?

Entre hier et aujourd'hui, l'atmosphère était incroyable. C'était vraiment spécial. Cela m'a aidé à aller chercher beaucoup d'énergie. Je me souviendrais toute ma vie de ce match sur le court No 1.

C'est une nouvelle victoire contre un gros joueur pour vous.

Oui, j'ai fait un très bon match, après celui contre Garin l'autre jour. C'était une grosse bataille avec Grigor. J'ai eu un coup de mou au moment de servir pour du match (ndlr: à 5-4 au 3e set), je bougeais moins bien. C'est une victoire importante.

Vous avez réussi des revers importants dans votre vie. Mais celui pour mener 9-8 au tie-break...

C'est toujours mon préféré. Je suis content de l'avoir refait aujourd'hui. Il était énorme et très important à ce moment-là de la partie.

Vous vous sentez proche de votre niveau de jeu de 2015, quand vous avez gagné à Paris?

Oui, c'est clair. Je n'ai jamais été aussi fort depuis que je suis revenu de mon opération au genou. J'espère que je serais capable de jouer comme cela demain (dimanche).

Après ce que vous avez traversé, ça vous soulage d'atteindre les huitièmes de finale ici?

Non. J'ai beaucoup travaillé pour revenir au niveau qui est le mien maintenant. Mais je ne me satisfait pas d'un huitième de finale. J'ai envie de plus.

Que pensez-vous de votre adversaire en 8es de finale, Stefanos Tsitsipas?

Qu'il est impressionnant. Il a battu Roger (Federer) en Grand Chelem, Nadal sur terre. Je ne l'ai jamais affronté mais on s'est déjà entraîné ensemble. Ça va être intéressant.

Votre coach dit que vous pouvez gagner un autre titre en Grand Chelem. D'accord avec lui?

Je suis encore loin de penser à cela ici. C'est un long chemin pour y arriver. J'ai déjà un gros match demain (dimanche) et je me réjouis de le jouer.

(nxp)