Stan Wawrinka: «Je crois toujours en moi»

Stan Wawrinka, vous avez terminé très fort ce premier tour, avec beaucoup de conviction. Etes-vous satisfait?

Dans l'ensemble, j'ai fait un bon match. C'est vrai, j'ai très bien fini. Mon niveau de jeu sur les deux derniers sets était excellent, je mettais plus d'énergie, j'étais plus agressif, et je jouais plus simple. Je suis heureux d'avoir passé ce premier tour.

Comment évaluez-vous votre saison sur terre battue? Vous pensez être un candidat au titre à Paris?

(Il sourit). C'est dur de dire vraiment où j'en suis en ce moment. Je trouve qu'à l'entraînement je joue un très bon tennis mais je n'ai pas réussi à transposer cela en compétition ces dernières semaines, hormis un peu à Madrid. Mais je crois toujours en moi, je sais que je suis prêt et j'espère que cela va arriver durant ce tournoi.

Avez-vous gardé un short (ndlr: celui à carreaux) de votre victoire à Paris en 2015?

Oui, absolument.

Où est-il? Dans votre salon? Dans un cadre?

Non, pas encore. Quand je serais à la retraite, je pourrais bien le porter. Mais oui bien sûr, je l'ai gardé. Mais pas seulement celui-là. J'ai aussi conservé ceux de l'US Open et de Melbourne, des tournois qui ont compté pour moi.

Parlez-nous de ce nouveau court (ndlr: le Simonne-Mathieu). Et ce Roland-Garros new-look, vous en pensez quoi?

C'est une vraie réussite. Le court était magnifique et j'ai adoré l'atmosphère qui y régnait. C'est le premier sur lequel je me suis entraîné quand je suis arrivé ici. Le tournoi va dans la bonne direction et pour nous, les joueurs, c'est très agréable de voir toutes ces nouveautés.

Vous allez affronter Cristian Garin au prochain tour, un joueur qui a déjà gagné deux titres cette année. Ça vous inspire quoi?

Que cela va être un joli match à jouer. C'est un très bon joueur, qui a gagné beaucoup de matches sur terre battue depuis le début de la saison. Mais peu importe le type de joueur en face. J'ai juste besoin de gagner et d'avancer dans le tournoi.

Est-ce que vous vous imaginez propriétaire du Geneva Open dans le futur?

J'ai entendu dire qu'il n'était pas à vendre (sourire).

