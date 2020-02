Stan Wawrinka fera son retour sous le soleil mexicain

Excellente nouvelle pour ses supporters et pour le tennis suisse en général: Stan Wawrinka sera de retour sur le circuit ATP à Acapulco, au Mexique, la semaine prochaine. Un tournoi estampillé ATP 500 et disputé sur surface dure extérieure qui vivra cette année sa 27e édition.

Après avoir avoir dû déclarer forfait à Montpellier et Rotterdam à la suite de douleurs aux adducteurs contractées contre l’Allemand Alexander Zverev en quarts de finale de l'Open d'Australie, le Vaudois a profité d’une présentation marketing à Genève pour annoncer officiellement sa santé retrouvée.

La retraite? Il n'y pense même pas!

«Après une semaine intensive d'entraînement à Monaco, je me sens prêt pour Acapulco», a-t-il déclaré à cette occasion. A quelques semaines de son 35e anniversaire (il les fêtera le 28 mars prochain), le numéro 16 mondial en a profité pour balayer toute rumeur de retraite sportive. «J'aime ce que je fais et espère avoir encore quelques bonnes années devant moi», a-t-il assuré.

Blaise Craviolini

